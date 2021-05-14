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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تضامن من كل الجنسيات.. نجاح حملة إلكترونية لممثل أمريكي لإنقاذ منازل الفلسطينيين

الممثل الأمريكي مارك
الممثل الأمريكي مارك روفالو

أوشكت العريضة التي أطلقها الممثل الأمريكي مارك روفالو بهدف فرض عقوبات على إسرائيل، إلى تحقيق المطلوب بعدما جمعت 1.8 مليون توقيع لإنقاذ منازل الفلسطينين في القدس، وشملت التوقيعات العديد من الجنسيات حول العالم.

وكان قد أعلن عنها من خلال حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي، وسط تزايد الاشتباكات في القدس والصراع المستمر مع حركة حماس في غزة.

وكتب نجم  سلسلة "المنتقمون" على حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر: " يواجه 1500 فلسطيني الطرد في #القدس، وأصيب 200 متظاهر، وقتل 9 أطفال، وساعدت العقوبات على جنوب إفريقيا في تحرير شعبها ، حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين. انضم إلى وسم # الشيخ_جراح.".

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هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها مارك روفالو موقفه السياسي من إسرائيل، سبق أن اتهم إسرائيل بالفصل العنصري وخوض حرب غير متكافئة على الفلسطينيين، كما كتب التماسا يدعو فيه إلى ضرورة فرض عقوبات على الصناعات الإسرائيلية الرئيسية حتى يتم منح الفلسطينيين حقوق مدنية كاملة ومتساوية.

وبحسب الالتماس فإنه أوضح فيه إن إسرائيل ترد بأقصى قسوة على الاحتجاجات الفلسطينية وتشارك في استمرار الوحشية العنصرية والاحتلال العسكري للفلسطينيين، مع إطلاق عريضة من قبل موقع "Avaaz"، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، وجمعت بالفعل حتى الآن أكثر من 1.8 مليون توقيع، من أصل الهدف المحدد بحد أدنى 2 مليون توقيع.

وقبل أيام، تحديدا في 6 مايو، أعاد نشر تغريدة لعازف القيثارة السابق "بينك فلويد روجر ووترز" ، الذي وصف فيه بينك، إسرائيل بدولة الفصل العنصري بسبب الإخلاء الوشيك للعديد من العائلات العربية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس.

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تضامن من كل الجنسيات.. نجاح حملة إلكترونية لممثل أمريكي لإنقاذ منازل الفلسطينيين

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