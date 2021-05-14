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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ممثلة إسرائيلية تثير الجدل بسبب تغريدة عن أزمة فلسطين

الممثلة الإسرائيلية
الممثلة الإسرائيلية جال جادوت

أثارت النجمة الإسرائيلية "جال جادوت" الجدل بعد نشرها تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر" تعلن فيها تضامنها مع الإسرائيليين وتطالب بوقف العنف في إسرائيل وغزة.

 

ووفقا لشبكة “بي بي سي ” البريطانية، كانت قد كتبت الممثلة الإسرائيلية وملكة جمال إسرائيل السابقة: "إسرائيل تستحق أن تعيش آمنة وجيراننا يستحقون نفس الشئ"، ولكن هذه التغريدة جذبت الآلاف من الردود والتعليقات، مما دفعها لوقف التعليق عليها، ليتم إعادة تداولها مع هاشتاج يحمل اسمها مما ادى إلى تصدرها التريند على موقع "تويتر".

 

وأثارت الجدل بعد تغريدتها لاتي لم تشر فيها إلى ذكر فلسطين أو الفلسطينيين واكتفت بذكرهم “الجيران” فقط، وكانت قد أدت جادوت الخدمة العسكرية الإجبارية ومدتها عامين، وكتبت الفنانة صاحبة الـ 36 عاما: "قلبي ينكسر، بلدي في حالة حرب، أنا قلقة على أصدقائي وعائلتي، أشعر بالقلق، هذه الحلقة المفرغة استمرت لفترة طويلة".

 

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وتابعت: "أصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم وأدعو الله ان ينتهي هذا العداء الذي لا يمكن تصوره، وأدعو قادتتنا أن يجدوا الحل حتى يعيش الجميع في سلام جنبا إلى جنبا، وأدعو لأيام أفضل"، بينما أشاد بها بعض الشخصيات البارزة، بما فيهم السياسي الأمريكي تيد كروز، رغم رد الفعل الغاضب من الكثير على موقفها من الوضع في الشرق الأوسط.

 

هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها رأيها في قضية سياسية، في عام 2019، خاضت جادوت خلافا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول وضع الأقلية العربية في البلاد، وقالت حينها وسط الجدل بين دور الأحزاب العربية الإسرائيلية: "أحبب جارك كنفسك"، فيما رد عليها نتنياهو حينها قائلا: "ليست دولة لجميع المواطنين".

 

وعلى المستوى الفني يعد دورها في فيلم "وندر وومان" التابع لسلسلة أفلام مارفل كان آخر الاعمال التي تعرضت لحظر عرض مؤقت، قبل 4 سنوات منعت لبنان عرض هذا الفيلم في دور لاسينما، وأفادت تقارير أن وزارة الداخلية اللبنانية حظرت الفيلم قبل ساعات من إطلاقه بناء على توصية من مديرية الامن العام.

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