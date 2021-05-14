سامح الصريطي: تخوفت من طمس الهوية المصرية أثناء حكم الإخوان| فيديو

قال الفنان سامح الصريطي، "لا يوجد شك وجود الكثيرون ممن يحملون الفكر مخدوعين، إحنا ضد من يلطخ يده بالدم أو يحرض شخص علي تلك الأمور، أكثر ما أرهقني في هذا الدور هو الميكب واستغرق حوالي ساعة إلا ربع في تكوينه وأخرى في إزالته بعد انتهاء التصوير، مكملا أن الخوف من الإصابة وتصوير المشاهد يجعلني أحدث نفسي هو أنا أحسن من الذى نتحدث عنهم، اللي شالوا أرواحهم على كفوفهم واستشهدوا في سبيل حمايتنا".

وأضاف "سامح الصريطي"، خلال حواره الخاص في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، "أثناء تلك الأحداث الحقيقية عمري ما شعرت بخوف شخصي، ولكن كان الخوف على هويتنا، وعندما وجد اعتصامات وبناء دورات مياه وتأسيس حياة كاملة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية، سألت نفسي ما هو الهدف من هدم دولة بالكامل".

وأشار "الصريطي"، "أنا كفنان جمهوري علي المستوى العربي عمري ما هوقف فن، ولكن الفكرة هنا في هدم مؤسسات دولتنا بالكامل، كل هذا التخريب لصالح من!، وخاصة أن الجميع يعلم عن هذا فكر التخريب بعيد كل البعد عن الوطن، فكان كل الخوف من طمس هوية مصرية".

وأكد، "الإخوان حرموا الفن والأوبرا خلال فترة حكمهم، مكملا مشواري الفني طويل وبدء من فرقة أنغام الشباب علي المسرح والحكم بعد المداولة وحتى إصراري عرض المسرحيات في القطاع العام، حتى أن يتم الانتهاء بمسرحية "ذات الهمة"، مؤكدا أنه يعتز بمشواره الفني للمسرح ومشتاق بس ألاقي العمل المناسب".

وأوضح، "أتمنى أن كل خبرة السنين التي اكتسبتها تجسد في عمل يمتع الجمهور، فيكون الجمهور المحبوب الأول للفنان فيفضل دائما أن يظهر له في افضل صورة، وحتى الآن لم يتوفر هذا العمل".