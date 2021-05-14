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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية: نقف بصلابة خلف الدولة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

صدى البلد

 

أعربت  الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، عن إدانتها لكافة أشكال العنف على الأراضي الفلسطينية، من اعتداء على مدنيين أو تهجير قسري للمواطنين.

وأكد الطائفة الإنجيلية في بيان لها اليوم الجمعة أنها تقف بصلابة خلف موقف الدولة المصرية الأصيل لحقوق الشعب الفلسطيني، والذي يستند إلى صوت العقل والحكمة في التعامل مع كافة الأطراف.

وتابع، نصلي من أجل أن يُحل اللهُ السلامَ والطمأنينة والهدوء لكافة الأراضي الفلسطينية والعالم.

الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس إندريه زكي العنف على الأراضي الفلسطينية إصابات فلسطين فلسطين

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