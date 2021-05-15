خبيرة أبراج تكشف عن مفاجئات لهذه الأبراج وتقدم نصائح خلال الأيام القادمة

نصيحة لبرجك

أكد خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم على أن المشتري كوكب الحظ في الحوت الحالم لشهرين ونصف من يوم الجمعة ١٤ مايو ٢٠٢١.

وأوضحت من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه انتقل "المشتري" كوكب الحظ إلى برج الحوت في تمام الساعة ٠:٣٥ ص. بتوقيت القاهرة، ويظل في الحوت حتى ٢٨ يوليو ٢٠٢١.

وأضافت انه من ١٤ مايو حتى ٢٠ يونيو ٢٠٢١: يستمر المشتري في مسيرته الأمامية في الحوت وفي هذه الفترة يمنح الحظ لمواليد أول يومين من العشرية الأولى لبرج الحوت والعقرب والسرطان، والجدي والثور.

وأشارت إلى أنه من ٢٠ يونيو حتى ٢٨ يوليو: يتراجع المشتري في برج الحوت وقد ينشر هذا التراجع حالة تشوّش تصيب كل الأبراج، ومن المهم في هذه الفترة مراجعة كل الخطوات والقرارات بدقة تفاديا للوقوع في أخطاء وذلك لكل الأبراج

نصيحة الأبراج

وتتابعت انه من اليوم من ١٤ مايو حتى ٢٨ يوليو ٢٠٢١: يجب أن يتبع مواليد أول يومين من العشرية الأولى للأبراج التالية هذه النصائح:

الحمل: العمل في سرية وكتمان والاهتمام بالصحة

الجوزاء: العمل بدقة والتماسك أمام الضغوط

العذراء: التحكم في العصبية مع الجميع، والانتباه للحقوق خاصة في توقيع الأوراق، والانتباه في قيادة السيارة والحركة، وعدم المغامرة ماليا.

القوس: تجنب الصدام وسوء التفاهم عائليا واجتماعيا ومهنيا.

الدلو: راجع خطواتك وحساباتك تفاديا للأخطاء والخساير.