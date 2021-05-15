عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة ياسمين رئيس .. حسن شاكوش يعلن عن طرح البومة الجديد "حبيبتي" غدا

صدى البلد

روج المطرب  الشعبي حسن شاكوش لكليب “حبيبتي" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشر  شاكوش صورة لة برفقة ياسمين رئيس وعلقت قائلة : استنونا بكره ان شاء الله الساعه ٧ كليب #حبيبتي علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب.

وكانت قد صرحت الفنانة ياسمين رئيس عن تعاونها في كليب قريبا مع الفنان حسن شاكوش، من انتاج شركة مزيكا.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك":استنوا كليب حبيبتي مع حسن شاكوش قريبا.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

الفنان حسن شاكوش ياسمين رئيس البوم حبيبتي

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 5 - 2021 و القنوات الناقلة

السجين المعجزة.. 18 محاولة إعدام فشلت لـ ينهي حياته فيروس كورونا

صيام الست من شوال.. احذر في هذه الحالة

برفقة ياسمين رئيس .. حسن شاكوش يعلن عن طرح البومة الجديد "حبيبتي" غدا

مطلوب دوليًا.. الكويت تعلن القبض على تاجر مخدرات لبناني خطير

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

حريق ضخم في ميناء أسدود الإسرائيلي بعد استهداف حماس له.. فيديو

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

مستشفى نجع حمادي يستقبل جثتين من ضحايا الاشتباكات المسلحة بقرية حمرادوم

إزاى تشترى شقة بالتمويل العقارى فى مبادرة البنك المركزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ