برفقة ياسمين رئيس .. حسن شاكوش يعلن عن طرح البومة الجديد "حبيبتي" غدا

روج المطرب الشعبي حسن شاكوش لكليب “حبيبتي" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشر شاكوش صورة لة برفقة ياسمين رئيس وعلقت قائلة : استنونا بكره ان شاء الله الساعه ٧ كليب #حبيبتي علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب.

وكانت قد صرحت الفنانة ياسمين رئيس عن تعاونها في كليب قريبا مع الفنان حسن شاكوش، من انتاج شركة مزيكا.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك":استنوا كليب حبيبتي مع حسن شاكوش قريبا.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.