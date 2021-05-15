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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة تحت القصف.. جيش الإحتلال يستهدف مناطق بـ خان يونس وبيت حانون

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يستهدف مناطق بـ خان يونس وبيت حانون

يستمر الجانب الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، في التصعيد مع قطاع غزة،، موجهاً غاراته صباح اليوم السبت علي عدة مناطق بمدينتي خان يونس وبيت حانون في قطاع غزة.

 

وقصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية، مناطق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وشرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، وعلى شاطئ بحر غزة وفقاً لوكالة "وفا" الفلسطينية.

 

وأطلقت دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق خان يونس وبيت حانون، عشرات القذائف المدفعية صوب أراضي المواطنين وبالقرب من منازلهم، ما أوقع إصابات وأضرار في منازل وممتلكات المواطنين.

 

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وأكد أن زوارق بحرية الاحتلال تطلق قذائف صوب شاطئ غزة، بشكل مكثف، ما أدى إلى إحراق عدد كبير من مراكب الصيادين الراسية على الشاطئ، خصوصاً في منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وعلى شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع، وكبدهم خسائر باهظة.

طيران الإحتلال يواصل القصف 

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصفه للمنازل والشقق السكنية والمقار الحكومية والمؤسسات الأهلية والبنى التحتية في القطاع لليوم السادس على التوالي، ويحولها إلى كومة من الركام، وتهجير السكان، بالتزامن مع الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، التي حلت بشعبنا على يد العصابات الصهيونية.

 

غزة إسرائيل القصف خان يونس بيت حانون

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