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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك السويس تفرج عن 807 سيارات ملاكى ونصف نقل بـ165 مليون جنيه خلال أبريل

صدى البلد

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس ، برئاسة محمد غريب محمود القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، بالتنسيق مع المركز اللوجيستي بإشراف أحمد عبد الشكور خلال شهر أبريل 2021 عن 418 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى ، وعن 360 سیارة إفراجا بنظام الإعفاءات لذوى الإعاقة والموقوفات بقیمة إجمالية 143 مليون و 520 ألف و 147 جنية .


وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 33 مليون و 717 ألف و 907 جنيها فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها حوالى 16 مليون و 638 ألف و 730 جنيها بإجمالى إيرادات قدرها 50 مليون و 356 ألف و 637 جنيها.

وخلال شهر ابريل 2021 ، أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 29 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 22مليون و 478 ألف و 303 جنيها .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون و 849 ألف و 292 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة  عنها 3 مليون و 545 ألف و 863جنيها وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ  224 ألف و 782 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها  6 مليون و 619 ألف و 937 جنيها .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، قد أفرجت نهائيا خلال شهر ابريل 2021 عن 807 سيارات ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 165 مليون و 998 ألف و 450 جنيها ، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 56 مليون و 976 ألف 574 جنيها . 

من ناحية أخرى، بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر ابريل الماضى 56 سيارة كما تم إعادة تصدير  65 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .

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