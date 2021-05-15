شيخ الأزهر يستنكر الصمت عالمي تجاه اعتداءات الكيان الصهيونى على فلسطين.. ويطلق حملة دولية لمساندة الأشقاء بكل اللغات.. وأحمد عمر هاشم: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

دائما ما يقف الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بجوار الشعب الفلسطيني، داعما ومعلنا وقوفه بجوار القضية الفلسطينية القضية الأولى في اهتمامات كل العرب والمسلمين في شتى بقاع الأرض.

ويتعرض الشعب الفلسطيني الشقيق حاليا والمسجد الأقصى الشريف، إلى حملات انتهاكات واعتداءات مستمرة من الصهاينة ولم يقف الأزهر أمام هذه الانتهاكات صامتا بل أعلن موقفه الشديد والحاسم لدعم القضية الفلسطينية.

وفي هذا الإطار نسلط الضوء على موقف الأزهر لدعم القضية الفلسطينية.

حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني



دعاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته.

وقال شيخ الأزهر، في منشور مترجم لعدة لغات عالمية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته.

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شيخ الأزهر يستنكر الصمت العالمي تجاه إرهاب الصهاينة في الأقصى

استنكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، صمت العالم تجاه الإرهاب الصهيوني في حق المسجد الأقصى.

وقال شيخ الأزهر، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "لا يزال العالم في صمتٍ مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم وانتهاكاته المخزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة".

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مفتي الجمهورية يدين الاقتحامات المتكررة للأقصى



أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين اليوم الإثنين، وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى.

ودعا المفتي في بيانه -اليوم الاثنين- إلى ضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمقدسين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك وما له من خصوصية كبيرة لدى المسلمين.

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أحمد عمر هاشم: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الاحتلال الصهيوني انتهك حرمة المسجد الأقصى واعتدى على المقدسات الدينية.



وأضاف أحمد عمر هاشم، أن النظام العالمي يشتدق حقوق الإنسان والديمقراطية وهم أبعد الناس عنها، فقد أهانوا الركع السجود في المسجد الأقصى وقتلوا من قتلوا وفي هذا ظلم صارخ يستوجب علينا ونحن هنا في منبر الأزهر الشريف حامي حمى الدين نعلنها صريحة مدوية "على الحكام أن يكونوا صفا واحدا لاستخلاص القدس الشريف من أيدي شذاذ الأرض وردع الذين ظلموا وشغلوا عليه وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

وأكد أنه لابد من قوة ردع إسلامية تتمثل في بلاد الإسلام وبلاد العرب وأصحاب هذه الحقوق، قائلا "يا كل حكامنا و رؤسائنا قفوا أمام واجبكم اليوم بعد أن داس الصهاينة حقوق الإنسان وحرمة بيت من بيوت الله".

وأشار إلى أن الصمت على ما يحدث في المسجد الأقصى هو صمت مخزي لا يليق بعالم يتباهى بأنه عالم التنوير والحضارة.

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"البحوث الإسلامية" يطلق حملة لدعم الأقصى والشعب الفلسطيني

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن بدء حملة توعية موسعة لدعم المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني فيما يواجهونه من انتهاكات مستمرة من الكيان الصهيوني وذلك بعنوان: "الذي باركنا حوله"، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب واهتمام الأزهر الشريف بالقضية الفلسطينية ودعوته للعالم بمساندة الفلسطينيين في استرداد حقهم وأراضيهم من هذا الاحتلال الغاصب.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الحملة تستهدف في المقام الأول تعريف الأجيال الحالية بقيمة وأهمية هذه المقدسات، كما تستدعي الحملة معلومات تاريخية حول عروبة فلسطين وأراضيها، وبيان الانتهاكات وعملية التهويد المستمرة للأراضي الفلسطينية من جانب الاحتلال الصهيوني.

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مرصد الأزهر:الشعب الفلسطيني يقف صفًا كالبنيان المرصوص



قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن اليوم السبت يتزامن مع ذكرى إحياء النكبة للشعب الفلسطيني.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الشعب الفلسطيني منذ هذه النكبة كما عهدناه مناضلا مواجهًا باذلاً الغالي والنفيس لنيل كرامته وصدّ عدوٍ محتلٍ همجي، لم تعرف له البشرية مثيلا من قبل؛ إذ يمارس هذا العدو منذ وطئت أقدامه أرض دولة فلسطين الطاهرة أسوأ أنواع الاستغلال والسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني ومقدساته.

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حملة "مزاعم صهيونية" دعمًا لـ القضية الفلسطينية



أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حملة "مزاعم صهيونية"، يُفنّد من خلالها المزاعمَ التي يطلقها الكيان الصهيوني والتي عانى منها الشعب الفلسطيني ولا يزال يعاني من تداعياتها على مدار عقود طويلة، أدّت إلى قلب الكثير من الحقائق التاريخية الثابتة التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بتأثيرٍ من مروجيها لدرجة يُخشى معها من تسلل هذه المزاعم المغلوطة إلى عقول الكثيرين.

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لجنة القدس والحوار بـ البحوث الإسلامية تدين الانتهاكات

أصدرت لجنة "القدس والحوار" بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بيانًا عن الانتهاكات السافرة من الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى الشريف، بسبب الاحتجاجات المشروعة التي نظّمها الفلسطينيون إثر محاولات الكيان الصهيوني السطو على منازل الفلسطينيين القاطنين بحي الشيخ جراح بالقدس والعمل على تهجير سكانه بشكل إجباري، الأمر الذي تسبب في وقوع ما يقرب من مائة مصاب نتيجة الاعتداء عليهم بالسلاح.

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