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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السكر المكرر

السكر الطبيعي vs المكرر .. ماذا يقول خبراء التغذية؟

السكر الطبيعي مقابل
السكر الطبيعي مقابل السكر الصناعي

السكر عبارة عن كربوهيدرات يحولها الجسم إلى جلوكوز ويستخدمها للطاقة، لكن التأثير على الصحة العامة والجسم يعتمد على نوع السكر الذي يتناوله المرء، والذي يمكن تكريره أو طبيعته. 

تنشأ السكريات الطبيعية من الفاكهة مثل اللاكتوز والفركتوز ومنتجات الألبان ، مثل الجبن والحليب، وتحتوي على العناصر الغذائية التي تحافظ على صحة الجسم وتساعد في الوقاية من المرض.

 يتم هضم مصادر السكر الطبيعية ببطء وتساعد الشخص على الشعور بالانشغال لفترة أطول يساعد في الحفاظ على استقرار التمثيل الغذائي، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 
 

السكر المكرر مقابل السكر الطبيعي

 

السكر المكرر مثل: السكر البني ، السكر الأبيض ، سكر جوز الهند ، قصب السكر ، سكر النخيل ، وشراب الذرة عالي الفركتوز. تأتي جميع السكريات من النباتات ولكن تمت معالجتها إلى شكل حلو وبسيط وبالتالي يتم تكريرها أو معالجتها. ونتيجة لذلك ، أدت زيادة استهلاك السكر المكرر إلى ارتفاع معدلات السمنة ، وهو ما يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان.

الألياف هي مفتاح ضخم

عندما يتم استخدام السكر من الفاكهة ، تعمل الألياف على إبطاء معدل امتصاص السكر. وذلك لأن السكريات الطبيعية الموجودة في الأطعمة الكاملة لا تزيد من مستوى السكر في الدم بسرعة كبيرة مثل السكر المكرر.

التوت مثل التوت والفراولة والعليق منخفض في السكر الطبيعي ، في حين أن الموز والمانجو والفواكه المجففة عالية. تحتوي عصائر الفاكهة أيضًا على نسبة أعلى من السكر ، لذا اختر الفاكهة الكاملة بدلاً من ذلك.
 

مسائل التمثيل الغذائي

تختلف طريقة استقلاب الجسم للسكروز في الحليب والفاكهة عن كيفية استقلاب السكر المكرر المضاف إلى الأطعمة المصنعة. يكسر الجسم السكر المكرر بسرعة كبيرة ، مما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم والأنسولين بشكل كبير.

من الناحية المثالية ، يجب أن تكون الحميات الغذائية غنية بالألياف وقليلة السكر وتتكون من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

جوز الهند خبير التغذية منتجات الألبان مستوي السكر استهلاك السكر سكرر مكرر

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