عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البطريرك الماروني: يجب منع استخدام الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق الصواريخ

صدى البلد

دعا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، السلطات اللبنانية إلى ضبط الحدود مع إسرائيل ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق الصواريخ، منعا للزج بلبنان وتوريطه في صراعات لا يُمكن ضبطها وتعريضه لحروب جديدة، مشددا على أن الشعب اللبناني ليس مستعدا لأن يُدمر بلاده مرة أخرى أكثر مما هي مدمرة حاليا.


وكانت فصائل فلسطينية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، أطلقت عددا من الصواريخ من المناطق اللبنانية الجنوبية الحدودية على إسرائيل، في إطار دعم الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان داخل الأراضي المحتلة، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تقوم تل أبيب بعمل عسكري انتقامي على الأراضي اللبنانية.


وقال بطريرك الموارنة – في كلمة له خلال قداس عظة الأحد – إن هناك طرقا سلمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني من دون أن "نتورط عسكريا"، مشيرا إلى أن من واجب لبنان أن يوازن بين الحياد الذي يحفظ سلامته ورسالته، والتزام تأييد حقوق الشعب الفلسطيني.


من ناحية أخرى، أكد البطريرك الماروني أن المسئولين السياسيين اللبنانيين يتعين عليهم تحريك مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أن الجمود السائد مرفوض ويشكل جريمة بحق لبنان وشعبه.


وتابع قائلا: "إن بعض المسئولين عن تأليف الحكومة الجديد يتركون شعورا بأنهم ليسوا على عجلة من أمرهم، وكأنهم ينتظرون تطورات إقليمية ودولية، في ما الحل في اللقاء وفي الإرادة الوطنية. أي تطورات أخطر من هذه التي تحدث من حولنا الآن. إن المرحلة تتطلب الاضطلاع بالمسئولية ومواجهة التحديات وتذليلها لا الهروب منها وتركها تتفاقم، بل كلما ازدادت الصعوبات كلما استدعت تصميما إضافيا".


وأشار إلى أن لبنان يشهد يوميا المزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي والاجتماعي والغلاء الفاحش في السلع والأدوية التي أصبحت مفقودة في الأسواق. 

 

وأضاف: "لا نقبل بتاتا أن تُمعن الجماعة السياسية في قهر اللبنانيين وذبح الوطن، وأن تتفرج على العملة الوطنية تفقد أكثر من 85% من قيمتها وعلى اللبنانيين يتسولون في الشوارع مع تواصل الغلاء الجنوني".


من جانبه، أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، ضرورة وجود تنازلت متبادلة من قبل المسئولين اللبنانيين في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في ظل المخاطر المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتفاقمة التي تشهدها البلاد.


وقال المطران عودة، في كلمة له خلال قداس عظة الأحد: "ألم يحن الوقت ليدرك المسئولون أن إلغاء الآخر لا يُجدي، وأن المطلوب هو تعاون من أجل الإنقاذ وتحصين البلد من تداعيات الصراعات الخارجية بالتضامن الداخلي والتفاهم من أجل مصلحة البلد. إن منطقتنا تغلي وزعماءنا ما زالوا يُعلون أناهُم ومصالحهم على كل شيء، وعوض التفكير بلبنان ومصيره في خضم ما يجري من اقتتال هنا ومفاوضات هناك ومحادثات هنالك، هم لا يفكرون إلا بمصالحهم ومستقبلهم ومكتسباتهم".


وأضاف: "نسمع بين وقت وآخر من يتكلم عن محاولة لجمع الأطراف (المعنية بتشكيل الحكومة) قد فشلت، أو عن سعي لجمعهم لم ينجح. هل هكذا تُدار الأوطان في ظل ظرف عصيب كالذي نعيشه؟ الحكومة المستقيلة عاجزة ليس فقط عن إدارة البلد، بل حتى عن وقف الانهيار أو إدارته، ولم نشهد منذ أشهر إرادة حقيقية لتأليف حكومة تحاول اتخاذ إجراءات سريعة تضع البلد على طريق الإنقاذ".


وتابع: "هل مسموح أن يعادي مسئول مسئولا، أو أن يمتنع عن الاجتماع به لاتخاذ الخطوات الضرورية. هل يعي من يتولون تعطيل البلد وعرقلة الحلول أنهم يرتكبون خطأ مميتا بحق الوطن والمواطنين".

الاقتصادي لفلسطينيين البطريرك الماروني متروبوليت بيروت للبنانيين

ترشيحاتنا

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد غدا.. وانخفاض الحرارة 7 درجات

الأهلي يتقدم بشكوى عاجلة لـ«الكاف» ضد حكم مباراة صن داونز

تعرف على حالات منح ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة وفقا للقانون

تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. لحظة فتح معبر رفح استثنائياً لاستقبال المصابين |شاهد

بسبب الأسمدة.. الفلاحين تحذر من تضرر 30 ألف فدان منزرعة بمحصول القصب

انطلاق فرق التواصل المجتمعي لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بـ 4 محافظات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوساطة مصر .. مسئولون إسرائيليون ينصحون بالتفاوض لعقد هدنة مع حماس

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

أبرزها فشل وظائف الرئة... مضاعفات فيروس كورونا تسببت في وفاة نادية العراقية

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع المغربي سفيان رحيمي

تغيير مكان جنازة الفنانة نادية العراقية

ولاد أصول وجدعان .. نضال الشافعى يعلق على أزمة مها أحمد مع كرارة و السقا

فتح معبر رفح البري أمام العابرين في اتجاه واحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: العدوان الغاشم علي فلسطين

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ