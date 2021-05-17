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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المجلس الحي بفرساي فرنسا : مصر أكبر دولة في القارة الافريقية حاليا وتلعب دورا رياديا مهما

جيهان جادو،عضو المجلس
جيهان جادو،عضو المجلس الحي بفرساي فرنسا

قالت جيهان جادو عضو المجلس الحي بفرساي فرنسا، إن زيارة الرئيس السيسي هامة للغاية وتؤكد على ما تقوم به مصر من دور ريادي في المنطقة العربية.
 

وأضافت “جادو” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على الفضائية المصرية، أن مصر الآن تعد محط لأنظار الجميع سواء للاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية، مشددة على أن مصر تعد أكبر وأقوى دولة في القارة الافريقية حاليا.
 

ولفتت إلى أن مصر لها دور محوري في مساندة كل الدول العربية المجاورة، منوه إلى أن هناك العديد من الملفات التي ستطرح في قمة الغد بين السيسي وماكرون.
 

وكشفت عن أن هذه الزيارة هي السادسة للرئيس السيسي منذ تولي ماكرون الرئاسة، وهذا دليل على قوة العلاقات.
 

وأشارت إلى أن الملف الليبي والقضية الفلسطينية سيكونا من أهم الملفات التي ستطرح خلال القمة، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للسودان حتى تندمج في الاقتصاد العالمي.
 

وأكدت على أن مصر والسودان يشتركون في العديد من الأمور المشتركة، وعليه استقرار السودان سيعمل على دعم الاستقرار في مصر والمنطقة العربية.
 

جيهان جادو الرئيس السسي المنطقة العربية القارة الافريقية القضية الفلسطينية اخبار التوك شو

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