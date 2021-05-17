الأمن العراقي يلقي القبض على مسؤولي التفخيخ والاقتحامات في تنظيم داعش الإرهابي

أعلنت قوات الأمن العراقية، اعتقال مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات في تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية غربي محافظة نينوى.



وذكرت خلية الإعلام الأمن العراقي -في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء أمس الأحد، أنه من خلال معلومات استخباراتية، تبين وجود تحرك من قبل فلول عناصر تنظيم داعش الإرهابي لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية.



وأشارت إلى أنه بالتنسيق بين الجهات الأمنية المختصة، تم إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين البارزين في منطقة جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة غربي محافظة نينوى، وذلك بعد اجتيازهما الحدود.



وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن أحدهما مسؤول ما يسمى التفخيخ والكفالات في مدينة البعاج، والآخر ما يسمى مسؤول قوة الاقتحامات وهو من قاد عملية اقتحام مركز شرطة المومي في مدينة ربيعة وشارك في عمليات سبي الأيزيديات فيها.