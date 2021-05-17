عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آثار القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الثانى حضوريا بالكلية وليس إلكترونيا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، عن طريقة عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020-2021 .


وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إن التدريس حتي موعد الامتحان يعتمد علي اون لاين منصة البلاك بورد في أغلبه ولكن الامتحانات ستكون حضوريا بالكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، مؤكدا انها ستكون بنظام " البابل شيت " .

و أضاف “ رجب ” ، إن الكلية سوف تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدءًا من يوم السبت الموافق ٥ من يونيو القادم ، مؤكدا أنها سوف تستمر ٣ أسابيع .

txt

الخشت يزور أسر شهداء جامعة القاهرة من القطاع الطبي بمنازلهم ويقدم هدايا لهم

وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية  وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.

 

الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار أمتحانات الفصل الدراسي اخبار التعليم منصة البلاك بورد

ترشيحاتنا

"سوزي" .. طفلة فلسطينية نجت من هجوم إسرائيلي قتل أمها وإخوتها الأربعة

شاهد.. إصابة إسرائيليين في أسدود بصواريخ المقاومة الفلسطينية

حمد إبراهيم يشعل مران الإسماعيلى قبل مواجهة المقاولون العرب

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون لإصدار الصكوك السيادية

النائب العام يحيل واقعة إهانة رئيس جامعة المنصورة علي قناة فضائية للجنايات

الحارس البديل كابوس يزعج الأندية.. لُعبة "القط والفار" فى الزمالك.. لطفي يحرج الشناوي فى الأهلى.. وأخطاء إكرامى تثير الغضب فى بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرجانى ساسى يطلب راتبا يوميا خياليا من الزمالك لتجديد عقده .. إعرف القيمة

أزمة فنية فى الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز

مصر تستقبل غدا أول شحنة مواد خام لتصنيع لقاح "سينوفاك"

مجلس الوزراء يزف بشرى لأهالي الجيزة

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

شاهد| بلطجي يفرض إتاوات في الجمالية بالسلاح.. وأمن القاهرة يضبطه

تحطيم أسطورة هنري وآلان شيرر .. إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

صاحب الكرة| خالد الغندور يهاجم بيراميدز بسبب شريف إكرامي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

صورة حيرت الملايين.. فتاة بنصف جسد فهل يمكنك إيجاد الجزء الآخر؟

فيديو

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

محمد مبروك الشيلاني يكتب: القدسُ بين قدَرِها وقدْرِها

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ