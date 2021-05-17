عميد آثار القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الثانى حضوريا بالكلية وليس إلكترونيا
كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، عن طريقة عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020-2021 .
وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إن التدريس حتي موعد الامتحان يعتمد علي اون لاين منصة البلاك بورد في أغلبه ولكن الامتحانات ستكون حضوريا بالكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، مؤكدا انها ستكون بنظام " البابل شيت " .
و أضاف “ رجب ” ، إن الكلية سوف تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدءًا من يوم السبت الموافق ٥ من يونيو القادم ، مؤكدا أنها سوف تستمر ٣ أسابيع .
وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.
وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.
كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.