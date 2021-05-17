عميد آثار القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الثانى حضوريا بالكلية وليس إلكترونيا

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، عن طريقة عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020-2021 .



وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إن التدريس حتي موعد الامتحان يعتمد علي اون لاين منصة البلاك بورد في أغلبه ولكن الامتحانات ستكون حضوريا بالكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، مؤكدا انها ستكون بنظام " البابل شيت " .

و أضاف “ رجب ” ، إن الكلية سوف تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدءًا من يوم السبت الموافق ٥ من يونيو القادم ، مؤكدا أنها سوف تستمر ٣ أسابيع .

وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.