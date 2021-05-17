غدا.. بدء الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثاني الثانوي المتغيبين في المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم المنيا بدء الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثاني الثانوي بقسميها العلمي والأدبي غدا الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021، ولمدة 3 أيام، على تنتهي الإمتحانات يوم الخميس القادم الموافق 20 مايو الجاري للمتخلفين عن أداء امتحان شهر إبريل، أو أدوا الامتحان ولم يحصل الطالب على 25 % من الدرجة العظمي للمادة، أو 50 % من درجات النهاية العظمي، لمجموع الورقة الامتحانية، وللطالب أن يختار من مواد الورقة الامتحانية التي تجعله يجتاز درجة الإجابة.

وتجرى الامتحانات داخل 131 لجنة في 9 إدارات تعليمية، للطلاب المتغيبون عن إمتحانات شهر أبريل، أو الذين لم يحصل الطالب على 25 % من الدرجة العظمي للمادة، أو 50 % من درجات النهاية العظمي، لمجموع الورقة الامتحانية، وبذات القواعد التي أجريت في الامتحانات الأولى، وتحت إشراف الإدارة التعليمية بكل مركز والتوجيه الفني بمعرفة إدارة المدرسة.

والإمتحانات عبارة عن 15 سؤال لكل مادة منفصلة بنوعية الإختبارمن متعدد طبقًا للكتاب الدوري رقم ( 9 ) بتاريخ 24 / 3 / 2021 ، والكتاب الدوري رقم ( 11 ) بتاريخ 5 / 5 / 2021م ، ويكون بواقع ثلاث مواد يوميًا، وتبدأ لجان الإمتحانات أعمالها في تمام الساعة 30 : 8 صباحًا.

وأنتهت مديرية التربية والتعليم من تجهيز جميع اللجان الخاصة بالامتحانات، وأتمت أعمال الرش والتعقيم والتطهير وإتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وفي سياق متصل وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة والصيانة الدورية لأعمده الانارة.

حيث واصلت الوحدات المحلية التسع جهودها في متابعة عدد من القطاعات العامة ، فمن جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بحي غرب المدينة، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بقريتي تله وصفط الخمار ونقلها للظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية، كما تم إيقاف حالتي تعد بالبناء المخالف والعشوائي بقريتي البرجاية وزهرة، بالإضافة لأجراء اعمال الصيانة الدورية لاعمدة الانارة، حيث تم تركيب 30 كشاف بطريق دماريس – البرجاية، كما تم تحرير 9 غرامات فورية لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة مرورية على مقر الوحدات المحلية القروية للوقوف على الاحتياجات الفعلية وتحقيق الانضباط، كما تم رفع تراكمات القمامة من المدخل القبلي للمركز وبقري القمادير ومنشأة الشريعي وبني غني، كما تم تحرير 4 مخالفات لمحال تجارية خالفت مواعيد الغلق، وتحرير 8 غرامات فورية، وتواصل الوحدات المحلية لمركزي مطاي وديرمواس وابوقرقاص وملوي ومغاغة ، تنفيذ حملات رفع تراكمات القمامة والنظافة العامة بالقري التابعة للمركز، كما تم تحرير 12 مخالفة لمحال تجارية لاختراق مواعيد الغلق المحددة، منها 6 مخالفات بمركز مطاي، و6 مخالفات بمركز ديرمواس.

وحررت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، 8 غرامات فورية لعدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، بالإضافة لتحرير 12 مخالفة لمحال تجارية لمخالفة مواعيد الغلق المحددة، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوة، من رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بأحياء المركز وقريتي الشيخ مسعود وعطف حيدر، بالإضافة لتحرير 5 غرامات فورية.