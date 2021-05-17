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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقدير وتكريم .. رئيس جامعة حلوان يسلم هدية السيسي لأسرة شهيد من القطاع الطبي

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان يزور أسرة شهيد القطاع الطبي

بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بزيارة أسرة الشهيد د.عمرو عبد العظيم محمد محمود من القطاع الطبي لتقديم هدايا السيد الرئيس تقديرًا لشهداء القطاع الطبي.

 

وأعرب الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن خالص تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية  للدور المهم والتضحيات العظيمة التى تقدمها الأطقم الطبية من أجل خدمة مصر وشعبها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وخلال حديثه مع أسرة الشهيد د.عمرو عبد العظيم محمد أوضح رئيس الجامعة أن هذه الزيارة تأتي كتقدير وتكريم لعطاء وإخلاص الشهيد وتفانيه فى العمل من أجل الحفاظ على صحة و أرواح المصريين ومكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره.

 

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وأعربت أسرة شهيد القطاع الطبي بجامعة حلوان، عن بالغ سعادتهم بمعايدة رئيس الجمهورية، و عظيم شكرهم لتكريم شهيدهم و جميع الشهداء أبطال مصر من الجيش الأبيض.

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لتقديم هدايا لتقديم هدايا السيد الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور ماجد نجم أسرة الشهيد د عمرو عبد العظيم شهداء القطاع الطبي

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