هاني رسلان : مؤتمر إفريقيا فرنسا يعبر عن الاهتمام العالمي للقارة السمراء

قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه من الواضح أن أزمة كورونا أثرت على النمو في القارة الإفريقية والتي تعاني من الركود، مضيفا أن هناك محاولات في العمل الجماعي الأفريقي للنهوض بالاقتصاد الأفريقي.

وأضاف رسلان، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن هناك قدراً من الاحتياج لمعالجة هذا الوضع الصعب في أفريقيا، متابعاً أن هناك محاولات لإيجاد حلول للأزمة في القارة الإفريقية.



وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية، أن مؤتمر إفريقيا فرنسا يعبر عن الاهتمام العالمي لقارة إفريقيا وهناك أسباب سياسية تعلق بمحاولة السيطرة على الهجرة المتزايدة إلى أوروبا والخوف من التوسع في الإرهاب في ظل هذه الظروف في إفريقيا.



وأكمل مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هناك من يسعى لتوسيع حضوره من خلال هذه المبادرات.

