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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد إعلان أسماء لجنة الزمالك الجديدة

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم يقم بإبلاغ اللجنة المعينة حتى هذه اللحظة عن رحيلهم.

وأضاف المصدر أنه يوجد حاليا جلسة تجمع المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك وإبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بوزير للشباب والرياضة لإبلاغهم بالقرار .

وأشار المصدر إلى أن اللواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك متواجد حتى الآن بمكتبه بصحبة بعض أعضاء الجمعية العمومية الذين ينون الترشح في انتخابات النادي المقبلة .

وأكد مصدر مطلع بووزارة الشباب والرياضة أنه سيتم الإعلان عن اللجنة الجديدة غدا الخميس والإعلان عن الأسماء الجديدة .

وأكد المصدر أن اللجنة قدمت استقالتها لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي ووضع الكرة في ملعبه لحسم الموقف بشكل نهائي سواء بقبولها أو تجديد الثقة خلال الجلسة المنعقدة حاليا بين المستشار هشام ابراهيم ووزير الرياضة.

وأشار المصدر أن هناك خلاف داخل اللجنة الحالية التي تدير الزمالك بسبب لافتات مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وشدد المصدر على أن أعضاء اللجنة يرغبون في إزالة اللافتات لكن اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة يرفض الأمر ويرى بأن الأفضل بقاء الوضع على ما هو عليه.

ويعقد وزير الرياضة جلسة خلال الساعات الجارية مع بعض أعضاء اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك لحسم الأمر.

الزمالك مرتضى منصور الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزير الرياضة

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