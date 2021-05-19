أول تعليق من أحمد موسى على استقالة اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك

الزمالك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أخبار حول استقالة اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأخبار منتشرة ولكن لا يوجد أى تأكيد لها.



ولفت إلى أنه سيكون هناك تواصل مع المسئولين لمعرفة حقيقة هذا الأمر،.



وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تفاصيل الساعات الأخيرة وجود مصير اللجنة المؤقتة الحالية التي تدير القلعة البيضاء.



وأكد المصدر أن اللجنة قدمت استقالتها لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي ووضع الكرة في ملعبه لحسم الموقف بشكل نهائي سواء بقبولها أو تجديد الثقة.



وأشار المصدر أن هناك خلاف داخل اللجنة الحالية التي تدير الزمالك بسبب لافتات مرتضى منصور رئيس النادي السابق.



وشدد المصدر علي أن أعضاء اللجنة يرغبون في إزالة اللافتات لكن اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة يرفض الأمر ويرى أن الأفضل بقاء الوضع على ما هو عليه.



ويعقد وزير الرياضة جلسة خلال الساعات القادمى مع بعض أعضاء اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك لحسم الأمر.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق طلائع الجيش غدًا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.



