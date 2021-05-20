الدوري الممتاز.. الزمالك في مهمة تعزيز الصدارة أمام طلائع الجيش

يستضيف فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم، الخميس، في تمام السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتوسيع فارق النقاط “ مؤقتا”، مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد عواد



خط الدفاع : حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح



خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقي



خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل - سيف فاروق جعفر

على الجانب الآخر يطمح فريق طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، للاقتراب من منطقة وسط جدول الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني “ يبتقى له 3 مباريات مؤجلة”، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 11 برصيد 27 نقطة.