الحكومة الإسرائيلية: المصادقة على المقترح المصري بوقف إطلاق النار في فلسطين

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، المصادقة على المقترح المصري بوقف إطلاق النار في فلسطين.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن قبول وقف إطلاق نار متبادل وبدون شروط بناء على اقتراح مصري.

وأضاف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهدنة في غزة ستكون متبادلة وغير مشروطة.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على وقف إطلاق النار من جانب واحد.

فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن قرار وقف إطلاق النار اتُخذ بإجماع أغلب وزراء الحكومة الأمنية المصغرة.

وكشف البيت الأبيض، اليوم الخميس، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الأوضاع في فلسطين.



وقال البيان الصادر عن البيت الأبيض: "أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".