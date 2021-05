خطأ الإنسان .. تغيير في المجال المغناطيسي يؤثر على دوران الأرض

5/21/2021 6:13:27 AM

الجمعة 21/مايو/2021 - 06:13 ص 5/21/2021 6:13:27 AM

تطرأ الكثير من التغيرات على كوكب الأرض بفعل العديد من العوامل التي يمارسها الإنسان في حق الطبيعة ومن ثم تعود على الأرض إما بالسلب أو الإيجاب، ومن بين تلك العوامل هي التغيرات المناخية التي تسببت في تحول محور الأرض، ويعتبر هذا خطأ الإنسان.

يحتوي الكوكب على مجموعتين من الأقطاب، القطبين الشمالي والجنوبي المغناطيسي ، حيث تشير بوصلتك إذا كان لديك واحدة، ومن المعروف أنها تتغير قليلاً على مر القرون، بحسب ما نشرت صحيفة ”ديلي ستار" البريطانية.

بينما محور الدوران الفعلي يجب أن يظل ثابتًا إلى حد ما، ولكن تحول هذا المحور الثاني، فقد استخدم باحثون من معهد العلوم الجغرافية وبحوث الموارد الطبيعية في الصين والجامعة التقنية في الدنمارك بيانات الأقمار الصناعية من مركبة ناسا لاستعادة الجاذبية وتجربة المناخ (GRACE) للنظر في كيفية دوران الأرض.

ووجدوا أن تغير المناخ ، من خلال ذوبان الأكياس الجليدية القطبية ، سمح للمحيطات بالتحرك أكثر مع دوران الكوكب وبمرور الوقت ، دفعت هذه الظاهرة محور الأرض قليلاً نحو الشرق.

لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها ، أخذ العلماء نموذج المناخ الذي يناسب البيانات من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وقاموا بتأريخه حتى التسعينيات لمعرفة كيفية تطابق الأرقام.

تظهر دراستهم ، بعنوان Polar Drift in the 1990s Explained by Terrestrial Water Storage Changes، في العدد الحالي من المجلة العلمية Geophysical Research Letters.

وتشرح الورقة كيف تسببت التغيرات في كمية المياه السطحية على الكوكب في تحول كوكب الأرض شرقًا من التسعينيات فصاعدًا، على الرغم من أن التغيير ضئيل نسبيًا حتى الآن ، إلا أنه من غير المعتاد للغاية حدوث أي تغييرات ملحوظة في دوران الأرض أو إمالتها في أقل من 30 عامًا. إذا استمرت الظاهرة ، فقد يكون التأثير دراماتيكيًا.

نحن أيضًا بسبب من الناحية الجيولوجية على الأقل انعكاس في الأقطاب المغناطيسية للأرض، كانت آخر مرة حدث فيها التبديل الكامل منذ 780 ألف عام على الرغم من وجود دليل أيضًا على "وميض" مؤقت آخر في المجال المغناطيسي للكوكب منذ حوالي 41000 عام.