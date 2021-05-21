عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطأ الإنسان .. تغيير في المجال المغناطيسي يؤثر على دوران الأرض

صدى البلد

تطرأ الكثير من التغيرات على كوكب الأرض بفعل العديد من العوامل التي يمارسها الإنسان في حق الطبيعة ومن ثم تعود على الأرض إما بالسلب أو الإيجاب، ومن بين تلك العوامل هي التغيرات المناخية التي تسببت في  تحول محور الأرض، ويعتبر هذا خطأ الإنسان.

يحتوي الكوكب على مجموعتين من الأقطاب، القطبين الشمالي والجنوبي المغناطيسي ، حيث تشير بوصلتك إذا كان لديك واحدة، ومن المعروف أنها تتغير قليلاً على مر القرون، بحسب ما نشرت صحيفة ”ديلي ستار" البريطانية.

txt

ليلى أحمد زاهر تنعى الفنان سمير غانم

txt

فرص لسقوط أمطار.. تعرف على طقس الجمعة 21-5-2021

بينما  محور الدوران الفعلي يجب أن يظل ثابتًا إلى حد ما،  ولكن تحول هذا المحور الثاني، فقد استخدم باحثون من معهد العلوم الجغرافية وبحوث الموارد الطبيعية في الصين والجامعة التقنية في الدنمارك بيانات الأقمار الصناعية من مركبة ناسا لاستعادة الجاذبية وتجربة المناخ (GRACE) للنظر في كيفية دوران الأرض.

ووجدوا أن تغير المناخ ، من خلال ذوبان الأكياس الجليدية القطبية ، سمح للمحيطات بالتحرك أكثر مع دوران الكوكب وبمرور الوقت ، دفعت هذه الظاهرة محور الأرض قليلاً نحو الشرق.

لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها ، أخذ العلماء نموذج المناخ الذي يناسب البيانات من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وقاموا بتأريخه حتى التسعينيات لمعرفة كيفية تطابق الأرقام.

تظهر دراستهم ، بعنوان Polar Drift in the 1990s Explained by Terrestrial Water Storage Changes، في العدد الحالي من المجلة العلمية Geophysical Research Letters.

وتشرح الورقة كيف تسببت التغيرات في كمية المياه السطحية على الكوكب في تحول كوكب الأرض شرقًا من التسعينيات فصاعدًا، على الرغم من أن التغيير ضئيل نسبيًا حتى الآن ، إلا أنه من غير المعتاد للغاية حدوث أي تغييرات ملحوظة في دوران الأرض أو إمالتها في أقل من 30 عامًا. إذا استمرت الظاهرة ، فقد يكون التأثير دراماتيكيًا.

txt

دراسة: عدد الطيور يزيد عن 6 أضعاف عدد البشر على كوكب الأرض

txt

حقيقة تعرض كوكب الأرض لعاصفة شمسية ..رئيس معهد البحوث الفلكية يكشف

نحن أيضًا بسبب من الناحية الجيولوجية على الأقل انعكاس في الأقطاب المغناطيسية للأرض، كانت آخر مرة حدث فيها التبديل الكامل منذ 780 ألف عام على الرغم من وجود دليل أيضًا على "وميض" مؤقت آخر في المجال المغناطيسي للكوكب منذ حوالي 41000 عام.
 

الانسان كوكب الارض الطبيعة الأرض التغيرات المناخية

موضوعات متعلقة

بـ طول 20سم.. أضخم عينة غائط بشري في العالم أغلى من المجوهرات

مشهد مروع .. صرخات ركاب بعد اصطدام طائرة في عاصفة ترابية

بـ قشر الليمون.. طرق مذهلة لتنظيف المطبخ من الدهون العنيدة "فيديو"

بسببه جردت من ألقابها.. الأمير ويليام وهاري يصفان مقابلة بي بي سي مع الأميرة ديانا بغير الأخلاقية

ترشيحاتنا

إزالة عظام العين والأنف.. وباء جديد يضرب الهند بسبب كورونا وهذه أعراضه

نداء عاجل بإرسال بشر إلى القمر بسبب أحداث مناخية شديدة الخطورة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة .. الجزيري يسجل أول هدف له مع الزمالك .. الأبيض يوسع الفارق عن الأهلي .. موعد انتخابات القلعة البيضاء .. الاتحاد السكندري يعتدي علي إبراهيم نور الدين

أخبار التكنولوجيا.. ميزة بـ جوجل كروم تغير كلمة المرور في ثوانٍ .. وخطوات تثبيت إصدار أندرويد 12

بن شرقي وريان يتصدران هدافي الدوري المصري وعمرو جمال يدخل في الصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

أشرف صبحي يعلن أعضاء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر مصر على جهودها في التهدئة بقطاع غزة

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ