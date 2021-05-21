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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: سنشهد توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية الأخرى من أجل تصنيع اللقاح

صدى البلد

 

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه من المتوقع خلال الأسابيع القادمة استقبال 1.9 مليون جرعة من تحالف اللقاحات، لقاحات كورونا عن طريق شركة أسترازينيكا، بالإضافة  إلى شراء العدد من اللقاحات سواء سينوفاك أو سينو فارم خلال شهر يونيو القادم.


وأضافت هالة زايد خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي، أنه في القريب سنشهد توقيع إتفاقية مع أحد الشركات العالمية الأخرى من أجل تصنيع اللقاح داخل مصر، حتى يكون هناك تنوع في مصادر اللقاحات.
 

وتقدم وزيرة الصحة  الحكومة الصينية على تعاونها الكبير مع مصر من أجل الوقوف ضد هذه الجائحة.


ولفتت إلى أنه مستقبلا سيتم إنتاج المادة الخام للقاح في مصر، وعليه سيتم إنتاج المنتج بداية من الأبحاث والمعامل وحتى إنتاج المنتج النهائي.

 

وزيرة الصحة شركة أسترازينيكا الحكومة الصينية اخبار التوك شو لقاحات كورونا

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