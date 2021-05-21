الصحة: سنشهد توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية الأخرى من أجل تصنيع اللقاح

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه من المتوقع خلال الأسابيع القادمة استقبال 1.9 مليون جرعة من تحالف اللقاحات، لقاحات كورونا عن طريق شركة أسترازينيكا، بالإضافة إلى شراء العدد من اللقاحات سواء سينوفاك أو سينو فارم خلال شهر يونيو القادم.



وأضافت هالة زايد خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي، أنه في القريب سنشهد توقيع إتفاقية مع أحد الشركات العالمية الأخرى من أجل تصنيع اللقاح داخل مصر، حتى يكون هناك تنوع في مصادر اللقاحات.



وتقدم وزيرة الصحة الحكومة الصينية على تعاونها الكبير مع مصر من أجل الوقوف ضد هذه الجائحة.



ولفتت إلى أنه مستقبلا سيتم إنتاج المادة الخام للقاح في مصر، وعليه سيتم إنتاج المنتج بداية من الأبحاث والمعامل وحتى إنتاج المنتج النهائي.



