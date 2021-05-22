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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 17 عاما.. هنيدي يمازح لي وجدها من فول الصين العظيم

صدى البلد

مازح  النجم محمد هنيدي  النجوم الصينيين الذين شاركوه بطولة فيلم فول الصين العظيم لعام  2004، منهم النجم العالمي kowit wattanakul صاحب شخصية "والد لى" و جدها .

 

ونشر هنيدي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي  إنستجرام، للقطتين للنجمين الصينيين اللذين شاركاه بطولة فيلم فول الصين العظيم، وهما يشاركان في أحد الأعمال السينمائية،و علق ساخرا: " بتفرج من شوية، وإذا فجأة ألاقي أبو لي وجد لي، وشكل ربنا كرمهم أوي، والله ووحشتني الصين"

كما جاء تسأل احد متابعية عن اسم الفيلم الذي شارك فيه النجمان الصينيان، ليرد هنيدي في التعليقات قائلاً "اسم الفيلم The Man With the Iron Fists 2

و اضاف  : المشكلة إن أبو لي عمال كله يلطشله في الفيلم، وكان عامل راجل عليا أنا، دي بنته ماتت في أول الفيلم وقعد يندب وماعملش حاجة".

و كان قد  حرص النجم الكوميدي محمد هنيدي على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وشارك في هاشتاج “#انقذواحيالشيخالجراح #SaveSheikhJarrah, #الشيخجراح”من خلال صورة نشرها حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتب محمد هنيدي عبر صفحته: "في صمت العالم .. سنرسل اصواتكم للعالم#انقذواحي الشيخ الجراح #SaveSheikhJarrah, #الشيخ جراح".

هنيدي أعمال محمد هنيدي اخبار هنيدي فول الصين العظيم

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