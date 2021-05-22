هل تسقط ركعتا تحية المسجد إذا صليت الفريضة عند دخولي؟ علي جمعة يجيب

هل تسقط ركعتي تحية المسجد إذا صليت الفريضة عند دخولي؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء.

وقال الدكتور علي جمعة، ردا على السؤال: إذا دخل شخص المسجد فصلى الظهر مع الجماعة أو منفردا، فتكون هذه الصلاة التى هى فرض قد أسقطت عنه المطالبة بركعتي تحية المسجد، وفى نفس الوقت تعد تحية للمسجد.

وأوضح علي جمعة أن معنى تحية المسجد، بدء المسجد بصلاة سواء كانت نافلة كركعتى تحية المسجد أو كانت فرضا كالصلوات المفروضة.

حكم صلاة تحية المسجد أثناء رفع الأذان

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز أن أصلي تحية المسجد و الإمام يؤذن؟.

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسلم إذا دخل المسجد والإمام يؤذن عليه أن يردد خلف المؤذن حتى يأخذ الثواب كما حثنا النبي على ذلك بحديثه الشريف "إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول".

هل تجزئ صلاة تحية المسجد مرة واحدة عند تكرار الدخول والخروج

هل تجزئ صلاة تحية المسجد مرة واحدة عند تكرار الدخول والخروج من المسجد؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر موقع دار الإفتاء المصرية.



ورد عثمان، قائلاً: إن صلاة تحية المسجد يكفي أو يؤديها الشخص مرة واحدة عند دخوله للمسجد، لافتاً الى أن صلاة تحية المسجد تكفي مرة واحدة لأن الأصل أن يشغل البقعة في المسجد فور دخوله بصلاة.



وأشار إلى أن صلاة ركعتين تحية لرب المسجد، وليس المقصود هو صلاة ركعتين للمسجد نفسه أي البقعة نفسها، ومن قصد صلاة ركعتين للمسجد نفسه لم يصح.