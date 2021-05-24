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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني: نشكر مصر والرئيس السيسي على التوصل لاتفاق وقف إطلاق في غزة

صدى البلد

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، إنه يجب البناء على وقف إطلاق النار والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية لتفعيل المسار السياسي.

 

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الملك قوله، خلال تسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه الوزير سامح شكري: "نواصل بذل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها".

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وأضاف: "نؤكد أهمية استمرار التعاون مع مصر للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، معربًا عن شكره لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وحمّل الملك عبد الله، وزير الخارجية المصري، تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

مصر العاهل الأردني السيسي غزة سامح شكري

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