حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-5-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس اليوم، الثلاثاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

ويسود طقس حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف شمالا ومعتدل على جنوب البلاد ليلا.



وتوجد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.



وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء نشاطا للرياح على فترات متقطعة.