فايزر وأسترازينيكا وموديرنا.. أفضل لقاح للحماية من كورونا.. تفاصيل بالأرقام

سمحت الولايات المتحدة بتداول لقاحات موديرنا، وفايزر - بيونتيك، بينما سمحت المملكة المتحدة بتداول لقاح فايزر وكذلك اللقاح الذي صنعته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد. كما سمحت الولايات المتحدة بلقاح جونسون أند جونسون، المكون من جرعة واحدة.

وتقوم معظم الدول بتلقيح مواطنيها بالجرعتين بفارق أسبوعين، فيما تؤجل المملكة المتحدة الجرعة الثانية من اللقاحات لمدة تصل إلى 12 أسبوعاً لإعطاء الأولوية لمنح الناس الجرعة الأولى بينما أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية، بإعطاء جرعات ثانية من لقاح فايزر بعد 21 يوماً من اليوم الأول، و28 يوماً بعد اليوم الأول بالنسبة لـ موديرنا، مع فترة تصل إلى ستة أسابيع في المواقف "الحتمية".

ورغم أن البيانات الخاصة بمدى فعالية اللقاحات بعد جرعة واحدة لا تقدم رؤية واضحة دائماً، إلا أن ستيفن إيفانز، أستاذ الإحصاء الطبي في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وعضو سابق في لجنة سلامة الأدوية في وكالة الأدوية الأوروبية، ساعد في تفكيك البيانات.





وقال إيفانز إن تقديم إدارة الغذاء والدواء للمعطيات من تجارب المراحل المتأخرة لكل لقاح كان بشكل عام أفضل البيانات المتاحة، والتي استغلها لتقديم مؤشرات إحصائية أكثر وضوحاً، وفقاً لما ذكره لموقع "Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".



كانت جرعة فايزر فعالة بنسبة 52.4% في الحماية من كوفيد-19 مع ظهور الأعراض بين الجرعة الأولى والثانية، وفقاً لوثائق إدارة الغذاء والدواء. لكن الرقم 52.4% يشمل 11 يوماً قبل بدء الحماية بعد الجرعة الأولى، لذلك قد تكون النسبة الحقيقية أعلى.

وقدرت القيمة الحقيقية بين 29.5% و84.5%، حسب وثائق إدارة الغذاء والدواء. حيث كان هناك نطاق واسع لأن العديد من الأشخاص لم يصابوا بـ كوفيد-19 في التجربة خلال هذه الفترة الزمنية.

وكانت حقنة فايزر فعالة بنسبة 100% في الحماية من الاستشفاء والوفاة. حيث اعتمدت هذه البيانات على عدد صغير - فقط أربعة أشخاص أصيبوا بفيروس كوفيد-19 الحاد في التجربة بعد تلقي العلاج الوهمي بدلاً من اللقاح.

وقال إيفانز إن هناك "دليل واضح" بالحصول على حماية بنسبة 80% على الأقل باستخدام لقاح فايزر ضد كوفيد-19 مع ظهور الأعراض بعد جرعة واحدة.

وقال إنه لا يمكن التأكد تماماً مما يحدث بعد 21 يوماً لأنه لم يتم اختباره بالكامل.

وأشار إلى أن هذا استند على قراءته الإجمالية لبيانات التجربة التي استخدمتها إدارة الغذاء والدواء في وثيقة الإحاطة الخاصة بهم قبل التفويض.



وكان لقاح موديرنا فعالا بنسبة 69.5% في الوقاية من كوفيد-19 مع ظهور الأعراض بين الجرعة الأولى والثانية، بقيمة حقيقية بين 43.5% و84.5%. حيث كان هناك نطاق واسع إلى حد ما لأن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بـ كوفيد-19 في التجربة خلال هذه الفترة الزمنية كان منخفضاً.

ويشمل الرقم 69.5% على نتائج قبل 13 يوماً من بدء الحماية، لذلك قد تكون النسبة الحقيقية أعلى.

وكان هناك عدد قليل من الأشخاص في تجربة موديرنا - حوالي 7% - لم يحصلوا على جرعتهم الثانية لأسباب غير معروفة. وفي هذه المجموعة، كانت الجرعة فعالة بنسبة 50.8% في الوقاية من كوفيد-19 مع ظهور الأعراض لمدة تصل إلى 14 يوماً بعد الجرعة الأولى و92.1% فعالة بعد 14 يوماً.

ومن غير الواضح إلى أي مدى تحمي جرعة واحدة من اللقاح من الاستشفاء والموت لأن العديد من الأشخاص لم يصابوا بفيروس كوفيد-19 الشديد - اثنان في مجموعة اللقاح وأربعة في العلاج الوهمي.

وقال إيفانز إنه تم الحصول على حماية بنسبة 80% على الأقل - وربما أفضل من 90% - للقاح موديرنا ضد كوفيد-19 مع ظهور الأعراض بعد جرعة واحدة لمدة 28 يوماً. فيما لم يكن الأمر واضحاً بعد 28 يوماً لأنه لم يتم اختباره.



وأضاف إيفانز إنه كان من الصعب التأكد من فاعلية لقاح أسترازينيكا لأن التجارب في المرحلة المتأخرة استخدمت تصميمات دراسة مختلفة، ولم تقدم إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعد بيانات الجرعة بنفس الطريقة التي قدمتها مع اللقاحات الأخرى.

وكانت جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا فعالة بنسبة 76% في الحماية من كوفيد-19 مع ظهور الأعراض لمدة 90 يوماً على الأقل، ووفقاً لبيانات المرحلة المتأخرة من التجارب المنشورة في The Lancet في 19 فبراير.

وأفاد مؤلفو الدراسة أن جرعة واحدة قدمت 100% حماية ضد الاستشفاء، لكن الأعداد كانت قليلة.

وبناءً على قراءته للدراسات الحالية، قال إيفانز إن فعالية الجرعة الواحدة للقاح أسترازينيكا كانت على الأرجح 70% على الأقل ضد كوفيد-19 مع ظهور الأعراض في الأيام التسعين الأولى وبعد هذه الفترة الزمنية، أصبح الأمر غير واضح.



ونظرت جونسون أند جونسون في الحماية من كوفيد-19 المعتدل إلى الشديد في التجارب، بدلاً من كوفيد-19 المصحوب بأعراض، مثل فايزر وموديرنا وأسترازينيكا.

وبدأت الحماية في 14 يوماً وكانت 66.1% فعالة في 28 يوماً و تفاوتت فعالية اللقاح تبعاً للبلد الذي تم استخدامه فيه - فقد كان فعالاً بنسبة 72% في الولايات المتحدة، ولكنه فعال بنسبة 64% و68% في جنوب إفريقيا.



وتشير فعالية النسبة المئوية للقاحات إلى نسبة الأشخاص الذين يحصلون على الحماية الكاملة بعد اللقاح. مع فعالية تصل إلى 80%، ويتمتع 80% من الأشخاص بالحماية الكاملة، و20% لا يتمتعون بها.

وبالنسبة للذين يحصلون على الحماية الكاملة في المرة الأولى، تعمل الجرعة الثانية على تحسين جودة الاستجابة المناعية.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يحصلون على الحماية الكاملة من الجرعة الأولى، سيحصل بعضهم على الحماية الكاملة بعد الجرعة الثانية. فيما لن يحصل بعض الأشخاص على الحماية الكاملة من اللقاح أبداً لأن جهاز المناعة لديهم لا يستجيب على الإطلاق.



ووجدت بيانات العالم الحقيقي من دراسة استقصائية لحوالي 375000 شخص في المملكة المتحدة، نُشرت كدراسة ما قبل الطباعة في 23 أبريل، أن لقاح فايزر أو أسترازينيكا قلل من عدوى كوفيد-19 ذات الأعراض بنسبة 72%.

وقالت الدراسة إن الحماية من جرعة واحدة ربما تستمر لمدة 10 أسابيع على الأقل، بناءً على قياسات مستويات الأجسام المضادة.

وقال مؤلفو الدراسة إن البيانات تدعم استراتيجية المملكة المتحدة لتأجيل الجرعة الثانية، لكن يجب أن يحصل الأشخاص على جرعتهم الثانية.

وارتفعت الحماية من لقاح فايزر إلى 90% بعد جرعتين. فيما لا توجد بيانات كافية حتى الآن لاستخلاص أي استنتاجات بشأن جرعة "أسترازينيكا".

ووجدت دراسة أخرى من العالم الواقعي من اسكتلندا نُشرت في The Lancet في 23 أبريل أن جرعة واحدة من لقاح فايزر كانت فعالة بنسبة 91% ضد الاستشفاء في 28 إلى 34 يوماً بعد التطعيم. كما وجدت الدراسة أن جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا كانت فعالة بنسبة 88% ضد دخول المستشفى بعد نفس الفترة الزمنية.



وأظهرت بيانات حقيقية من المملكة المتحدة نُشرت يوم الأحد 23 مايو من قبل Public Health England أن لقاحات كوفيد-19 من إنتاج شركة فايزر وأسترازينيكا عملت بشكل أفضل ضد المتغيرات عندما تم إعطاء جرعتين بدلاً من جرعة واحدة. كان كلا اللقاحين فعالين بنسبة 30% ضد كوفيد-19 مع ظهور الأعراض الناجمة عن البديل الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى.

وتم تعزيز الفعالية إلى ما بين 60% و88% بعد أسبوعين من الجرعة الثانية وكان اللقاحان فعالان بنسبة 50% ضد كوفيد-19 مع ظهور أعراض ضد البديل الموجود لأول مرة في المملكة المتحدة، B.1.1.7، بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى. زاد هذا إلى ما بين 66% و93% بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

