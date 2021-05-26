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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تحذر العالم: لا تركضوا وراء وهم انتهاء الوباء

تسارع لحملات التطعيم
تسارع لحملات التطعيم

أفادت منظمة الصحة العالمية (WHO)  أنه تم الإبلاغ عن 4.1 مليون حالة إصابة بفيروس Covid-19 على مستوى العالم في الأسبوع المنتهي في 23 مايو - بانخفاض 14 ٪ عن الأسبوع السابق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أيضًا إن هناك 84000 حالة وفاة جديدة من Covid-19 في جميع أنحاء العالم ، بانخفاض 2 ٪ عن الأسبوع السابق.

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وأشار التقرير إلى أن أكبر انخفاض في الحالات والوفيات الجديدة كان في المنطقة الأوروبية.

ومع ذلك ، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات كوفيد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل عام.

وقال التقرير: "على الرغم من الاتجاه العالمي المتراجع خلال الأسابيع الأربعة الماضية ، فإن حالات الإصابة والوفيات Covid-19 لا تزال مرتفعة ، وقد لوحظت زيادات كبيرة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم".

سجلت الهند أكبر عدد من الحالات الجديدة حتى الآن - 1،846،055 - على الرغم من أن ذلك كان انخفاضًا بنسبة 23 ٪ عن الأسبوع السابق.

في تحديث حول متغيرات وسلالات الفيروس المثيرة للقلق ، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أدلة جديدة تظهر أن انتقال الفيروس المجتمعي من مارس إلى أبريل في المملكة المتحدة كان أعلى بالنسبة لمتغير B.1.617 الذي تم تحديده لأول مرة في الهند مقارنة بمتغير B.1.1.7 الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة .

يستشهد التقرير أيضًا بالبحث الذي يُظهر أن البديل (المتغير  أو السلالة) B.1.617 قد يتسبب في فقدان لقاحات Covid-19 بعض القدرة على تحييد الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "تطور الفيروس متوقع ، وكلما زاد انتشار السارس- CoV-2 ، زادت فرص تطوره".

وأكدت منظمة الصحة العالمية على أهمية تدابير مكافحة الفيروسات لإدارة انتشار المتغيرات.

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