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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يقرر زيادة أجر العمالة اليومية اعتباراً من 1 يوليو

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط

أصدر الدكتور الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراً بزيادة أجر العمالة اليومية للعاملين بأقسام التعليم ومستشفيات أسيوط الجامعية من مبلغ 15 (خمسة عشر جنيهاً ) إلى 25 (خمسة وعشرون جنيها) عن اليوم الواحد وذلك اعتباراً من 1 يوليو القادم 2021 .

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن ذلك القرار سوف يتم بموجبه زيادة الأجر اليومى لكافة العمالة المعينة بأجر يومي في مختلف التخصصات وهى الشريحة التي لها دور هام وفاعل فى تيسير حركة العمل داخل مختلف القطاعات وسد العجز في بعض التخصصات الحيوية .

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وأكد الدكتور طارق الجمال أن ذلك القرار يأتي حرصاً منه على تخفيف العبء الاقتصادي الملغى على كاهلهم في ظل انخفاض الأجر المحدد سابقاً وارتفاع أسعار المعيشة ، مشيراً إلى تكليفه  شوكت صابر أمين عام الجامعة المساعد والمشرف المالى على قطاع الحسابات والصناديق الخاصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات مالية وإدارية من أجل حصر كافة أعداد العمالة اليومية العاملة بالجامعة ليتم تطبيقه خلال العام المالي الجديد من 1 /7 وحتى 30/6/ 2022 .

جامعة اسيوط رئيس جامعة أسيوط أجر العمالة اليومية وزارة التربية والتعليم كليوباترا 2021

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