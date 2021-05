علاج تناول سم الفئران .. وماذا يحدث للإنسان إذا تناوله

يعد الوعى بـ علاج تناول سم الفئران من الأمور شديدة الأهمية التى ينبغي على الجميع معرفتها لأنها قد تكون سببا فى إنقاذ حياة شخص مقرب لك أو طفلك الصغير.

نظرًا لأن العلامات السريرية لا تتطور لمدة 3 إلى 5 أيام ، غالبًا ما يكون لدى الطبيب وقت كافٍ للبدء فى علاج تناول سم الفئران قبل ظهور العلامات، ويمكن استخدام اختبار زمن البروثرومبين (PT) لتحديد ما إذا كان العلاج مطلوبًا ومدة استمرار العلاج.



يجب على الطبيب أن يضع في اعتباره أنه من المهم للغاية التحقق من العنصر النشط في منتج مبيدات القوارض نظرًا لوجود أنواع متعددة من مبيدات القوارض ولون أو شكل الطُعم غير مشفر إلى نوع معين من مبيدات القوارض وذلك للتمكن من علاج تناول سم الفئران بشكل صحيح.

ويتم علاج تناول سم الفئران لدى المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب بالطرق التالية:



إزالة السم



بالنسبة للمرضى الذين تناولوا مؤخرًا سم فئران مضادًا للتخثر، يجب على الطبيب أن يفكر في إجراء إزالة آثار السم أولا والطريقة الأكثر شيوعًا هى إحداث التقيؤ أو غسيل المعدة.

إذا تناول المريض حبيبات السم فمن المرجح أن يكون التقيؤ فعالاً لمدة تصل إلى 4 ساعات، وقد تبقى أشكال الطعم الشريطية في المعدة لفترة أطول من الوقت، مما يسمح بالتقيؤ الفعال لمدة تصل إلى 8 ساعات بعد الابتلاع.



إذا كان التقيؤ غير ناجح أو وجدت بعض الموانع بسبب الظروف الأساسية مثل إصابات الدماغ الشديدة واضطرابات النوبات أو أمراض القلب والأوعية الدموية ، فقد يقوم الطبيب بدلاً من ذلك بإعطاء جرعة واحدة من الفحم المنشط باستخدام دواء مسهل.

بالنسبة للمرضى الذين تم تقديمهم بعد أكثر من 8 ساعات من الابتلاع ، فمن غير المرجح أن يكون التقيؤ أو الفحم المنشط فعالين.

علاج تناول سم الفئران الطبي



بعد تقرير ما إذا كان التطهير له ما يبرره، يجب على الطبيب بعد ذلك اختيار العلاج الوقائي وعادة يكون بفيتامين ك 1 أو راقب PT وقم بإدارة فيتامين ك 1 فقط إذا ارتفع مستوى PT وانظر كيف يعمل فيتامين ك 1.



الجرعة

يجب إعطاء فيتامين ك 1 بمعدل 3 إلى 5 مجم / كجم من PO مقسمة على Q 12 H مع وجبة دسمة لتعزيز الامتصاص.



مدة تناول العلاج :



مضادات التخثر قصيرة المفعول (الوارفارين والبندون): 14 يومًا



بروماديولون: 21 يومًا

مضادات التخثر من الجيل الثاني (ديفا سينون ، ديفيثيالون ، كلوروفاسينون ، بروديفاكوم): 4 أسابيع



تحذيرات :

لتجنب تفاعل الحساسية لا ينبغي إعطاء فيتامين ك 1 عن طريق الوريد ؛ قد تحدث تفاعلات تأقية أيضًا عند إعطائها IM أو SC.

يعتبر العلاج عن طريق الفم مثاليًا لأن فيتامين ك 1 يتم توصيله مباشرة إلى الكبد حيث يتم تنشيط عوامل التخثر من خلال الدورة الدموية البابية.

المراقبة :

يُنصح بفحص PT في 48 إلى 72 ساعة بعد آخر جرعة من فيتامين ك 1 ؛ إذا استمر زيادة PT ، فاستمر في فيتامين ك1 .



ماذا يحدث للإنسان إذا تم تناول سم فئران



يبحث كثيرون عن إجابة سؤال ماذا يحدث للإنسان إذا تم تناول سم فئران خاصة عندما يكن فى المنزل أطفال صغار فيرغبوا فى التأكد من تعرضهم لها من خلال الأعراض .

وفى الحقيقة لا تظهر أعراض التسمم على الفور وقد يتم الخلط بين أعراضه وعلامات حالة مرضية أخرى.

وتحدث الأعراض التالية عند الإنسان بعد تناول سم الفئران، وهى:

مضادات التخثر:

نزيف تلقائي من اللثة أو الأنف أو الجلد وتشمل علامات النزيف الداخلي، الدوار وضيق التنفس والألم والغثيان أو القيء وقد لا تكون الأعراض واضحة خاصة عند الأطفال.



بروميثالين:

اضطراب في المعدة أو تغير في الحالة العقلية وتشمل علامات الوذمة الدماغية الاضطرابات البصرية أو السلوكية أو العقلية أو الصداع أو الارتباك أو القيء أو الخمول أو فقدان الوعي.



كولي كالسيفيرول:

جفاف، عطش شديد، زيادة في التبول ويمكن أن يؤدي التعرض إلى تلف القلب والكلى إذا لم يتم تصحيح تراكم الكالسيوم الزائد.



فوسفيد الزنك:

قيء، استثارة مفرطة، قشعريرة، تشنجات، ضيق تنفس وغيبوبة ويمكن أن يسبب استنشاق فوسفيد الزنك القلق وصعوبة التنفس.



الإستركنين:

تشنجات عضلية ونوبات صرع ويمكن أن تظهر الأعراض في غضون 15 دقيقة وتتطور حتى يضعف التنفس.



متى يموت الفأر بعد أكل السم

يتسائل عدد كبير من الناس متى يموت الفأر بعد أكل السم؟ .. تتكون معظم مبيدات القوارض الموجودة في السوق من مركبات مضادة للتخثر وتكون عادة متعددة الجرعات وتستغرق من 4 إلى 14 يومًا من الفئران التي تتغذى عليها حتى تحدث الوفاة، وبمجرد تناوله ، يمنع السم تكوّن جلطات الدم ، مما يؤدي إلى نزيف داخلي مفرط، كما أن بعض السموم تقتل الفئران بعد التعرض لها مرة واحدة فقط.



سم الفئران الأزرق



يتم صناعة سم الفئران الأزرق من البروماديولون الذي يدخل فى صناعة أكثر من 130 منتجًا مسجلًا حاليًا، هذه المنتجات عبارة عن كريات أو كتل طعم تحتوي على 0.005٪ من البروماديولون، وحاليا يمكن استخدامها في المباني وحولها وفي بعض المركبات، غالبًا ما تحتوي على صبغة زرقاء وأحيانا تكن خضراء أو حمراء

لتقليل مخاطر التسمم العرضي للأطفال والحياة البرية، فإن منتجات البروماديولون مخصصة فقط للبيع للمهنيين، وتتطلب معظم التطبيقات أيضًا استخدام محطة طعم لتثبيط الوصول.

فى حالة التعرض بأى شكل لـ سم الفئران الأزرق واتباع تعليمات الإسعافات الأولية الموجودة على ملصق المنتج بعناية وللحصول على نصائح علاجية إضافية اتصل بأقرب مركز علاج السموم .

