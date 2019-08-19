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كارثة مفجعة.. عميد معهد القلب السابق: السجائر بها سم فئران و60 مادة مسرطنة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:22 م
مدخن
مدخن
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور جمال شعبان؛ عميد معهد القلب السابق؛ إن ضحايا السيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية، موضحا أن السجائر ما هي الا تجارة فى الموت.

وأضاف شعبان خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ مع الإعلامي « أحمد موسى»؛ ان التدخين هو أسوأ اختراع في القرن العشرين؛ مرددا: « السجائر هي القتل البطيء في عدد من الأشكال».

وأشار الى أن السيجارة الواحدة بها 6000 مادة كيميائية؛ منها 600 مادة سامة؛ و 60 مادة مسرطنة؛ و7 مواد تسبب تصلبا في الشرايين؛ قائلا: « السيجارة تحتوي على زفت وسم فئران وغيرهما من المكونات السامة التي تسبب الوفاة».

وأعلن شعبان أن مصر تتصدر العالم في التدخين؛ بحوالي 80 مليار سيجارة سنويا؛ منوها بأن حوالي 70 ألف طفل تحت 10 سنوات يدخنون؛ كما أنه يوجد نصف مليون مدخن تحت سن 15 عاما.

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