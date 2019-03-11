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بعد وفاة 3 شقيقات به.. كيف تقي نفسك وأبناءك من سم الفئران

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:36 ص
صدى البلد
مروة فاضل
توفيت ٣ طفلات بعد تناولهن سم الفئران بمحافظة المنوفية، وينشر "صدى البلد" الأعراض الأولية للتسمم بالمبيدات الحشرية وسم الفئران، ومنها:

١- زيادة إفرازات الجسم " دموع غزيرة - غثيان وقيء مستمر - إسهال شديد - إفرازات صدرية شديدة".
٢- آلام بالبطن.
٣- ضعف عام بالجسم وضعف بالعضلات.
٤- قد يؤدي إلى حدوث غيبوبة عن الوعي ومن ثم حدوث الوفاة.

كيفية الوقاية من التسمم من المبيدات الحشرية وسم الفئران:

- تقليل استعمال المبيدات الحشرية في المنازل، ويجب أن يكون المبيد الحشري مرخصًا عالميًا.
- الاحتفاظ بالمبيدات الحشرية وسم الفئران بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عدم استعمال الحاويات الفارغة لتخزين المبيدات الحشرية.
- غسل الأيدى وتغيير الملابس بعد الانتهاء من استخدام المبيدات الحشرية لمنع حدوث التسمم عن طريق الجلد، وارتداء القفازات والأحذية المخصصة أثناء استعمال المبيدات الحشرية في الحقول.

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