بعد وفاة 3 شقيقات به.. كيف تقي نفسك وأبناءك من سم الفئران

توفيت ٣ طفلات بعد تناولهن سم الفئران بمحافظة المنوفية، وينشر "صدى البلد" الأعراض الأولية للتسمم بالمبيدات الحشرية وسم الفئران، ومنها:



١- زيادة إفرازات الجسم " دموع غزيرة - غثيان وقيء مستمر - إسهال شديد - إفرازات صدرية شديدة".

٢- آلام بالبطن.

٣- ضعف عام بالجسم وضعف بالعضلات.

٤- قد يؤدي إلى حدوث غيبوبة عن الوعي ومن ثم حدوث الوفاة.



كيفية الوقاية من التسمم من المبيدات الحشرية وسم الفئران:



- تقليل استعمال المبيدات الحشرية في المنازل، ويجب أن يكون المبيد الحشري مرخصًا عالميًا.

- الاحتفاظ بالمبيدات الحشرية وسم الفئران بعيدًا عن متناول الأطفال.

- عدم استعمال الحاويات الفارغة لتخزين المبيدات الحشرية.

- غسل الأيدى وتغيير الملابس بعد الانتهاء من استخدام المبيدات الحشرية لمنع حدوث التسمم عن طريق الجلد، وارتداء القفازات والأحذية المخصصة أثناء استعمال المبيدات الحشرية في الحقول.