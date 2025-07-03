تنمية شاملة وازدهار.. الجبهة الوطنية: ثورة 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ مصر

أكد أيمن العشري عضو الأمانة المركزية للتجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية أن ثورة المصريين في 30 يونيو، وما تلاها من إعلان لخارطة الطريق في 3 يوليو، نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، مؤكدًا أن مشهد الثالث من يوليو سيظل محفور في ذاكرة المصريين، ودليل على قوتهم وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.





وقال «العشري»، في بيان له، أن المصريين سطروا ملحمة عظيمة عندما خرجوا جميعًا وعلى قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، ضد جماعة كانت تخطط لسرقة الوطن وهويته وتسعى الى نشر روح الفرقة والفوضى بين أطياف المجتمع، من أجل أن تسود أفكارها الهدامة التي تهدف للعنف والدمار من أجل تنفيذ مخططاتهم وأطماعها الدنيئة، فوقف المصريون ضدهم وقالوا كلمتهم وكتبوا فصل جديدة في الوطنية المصرية الخالدة، فحفظوا وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار.

أكد «العشري» أن مصر اليوم تقف على أرض صلبة، فرغم التحديات تمضي «القاهرة» على طريق التنمية والنهضة، حيث أسست القيادة السياسية قواعد الجمهورية الجديدة، من تنمية شاملة وازدهار على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلًا عن المضي قدمًا بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية بما مكنها من المضي قدما بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.

أوضح «العشري» أن الرؤية المصرية للسياسات الخارجية حققت نجاحات ملموسة، في محيط إقليمي مضطرب، مُرسّخة مكانة راسخة إقليمياً وقارياً ودولياً، حيث قادت مصر الجهود الدبلوماسية على طاولات التفاوض بالمنطقة وحول العالم من أجل تحقيق الاستقرار الدولى وعودة الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التأكيد على وحدة وسلامة الدولة الوطنية ورفض مخططات التقسيم والتهجير.

تحدث «العشري» عن النجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر، حيث حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية رغم التحديات العالمية، وبدأت في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها القيادة السياسية، علاوة على تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

إختتم «العشري» حديثه بالتأكيد على أن الذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو تأتى محملة بالآمال المتواصلة للمصريين والطموحات والآفاق الواسعة للدولة المصرية للمضي قدمًا للأمام والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات.