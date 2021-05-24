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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب مرضية لضيق التنفس وعلاجات سريعه تخلصك منه

صدى البلد

أسباب مرضية عديدة لشعورك بضيق التنفس  أبرزها الإصابة  بأمراض القلب أو الرئة  وفقا لموقع Mayo Clinic تعد أبرز الأعراض المرضية لشعورك بضيق التنفس هى الحساسية المفرطة  وتفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن ( COPD ) والإصابة بالنوبات القلبية  وعدم انتظام ضربات القلب  والسكتات القلبية أو الإصابة بفيروس كورونا.

ضيق في التنفس فجأة 

وفقا لموقع Mayo Clinic  قد يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس فجأة ولفترات زمنية قصيرة. قد يختبرها الآخرون على المدى الطويل - عدة أسابيع أو أكثر.

ويقد يكون ضيق التنفس بسبب الإصابة بـ COVID-19 ومع ذلك ، اطلب العناية الطبية الطارئة إذا واجهت:

صعوبة في التنفس
ضيق مستمر في صدرك
شفاه زرقاء
تشوش ذهني


إذا لم يكن سبب ضيق التنفس لديك هو حالة طبية طارئة ، فيمكنك تجربة عدة أنواع من العلاجات المنزلية الفعالة في المساعدة في تخفيف هذه الحالة.

يتضمن الكثير منها ببساطة تغيير الوضع ، والذي يمكن أن يساعد في استرخاء جسمك والممرات الهوائية.

فيما يلي 3 علاجات منزلية يمكنك استخدامها للتخفيف من ضيق التنفس:

اسباب ضيق التنفس وطرق طبيعية للعلاج

بدون بخاخ .. تمارين سهلة لعلاج ضيق التنفس

 

1. إبطاء التنفس

 

 


هذه طريقة بسيطة للتحكم في ضيق التنفس. يساعد على إبطاء وتيرة تنفسك بسرعة ، مما يجعل كل نفس أعمق وأكثر فعالية.

كما أنه يساعد في إطلاق الهواء المحتجز في رئتيك. يمكن استخدامه في أي وقت تشعر فيه بضيق في التنفس ، خاصة أثناء الجزء الصعب من النشاط ، مثل الانحناء أو رفع الأشياء أو صعود السلالم.

لأداء تنفس الشفة المضغوطة:

2. الجلوس إلى الأمام


يمكن أن تساعد الراحة أثناء الجلوس على استرخاء جسمك وتسهيل التنفس.

اجلس على كرسي مع وضع قدميك على الأرض ، مع إمالة صدرك للأمام قليلاً.
أرِح مرفقيك برفق على ركبتيك أو أمسك ذقنك بيديك. تذكر أن تحافظ على استرخاء عضلات رقبتك وكتفيك وأرح رأسك على ساعديك وارخي كتفيك

.
3. النوم في وضع استرخاء


يعاني الكثير من الناس من ضيق في التنفس أثناء نومهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ بشكل متكرر ، مما يقلل من جودة ومدة نومك قثط جرب الاستلقاء على جانبك مع وضع وسادة بين ساقيك ورفع رأسك بواسطة الوسائد ، مع الحفاظ على استقامة ظهرك. أو استلقِ على ظهرك مع رفع رأسك وثني ركبتيك ، مع وضع وسادة تحت ركبتيك.

تساعد هاتان الوضعتان جسمك والممرات الهوائية على الاسترخاء ، مما يجعل التنفس أسهل

 

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