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توك شو

احذر.. الإفراط بشرب المياه يصيبك بـ"التسمم" فى هذه الحالة

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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شيرين عادل

قال الدكتور رامى صلاح الدين ، استشارى التغذية العلاجية ، إن شرب المياه بكميات كبيرة  فى وقت قليل يتساوى في الضرر مع عدم شرب المياه .  

وأوضح " صلاح الدين " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc  ، أن احتياج الجسم للمياه يكون على مدار اليوم كاملأ بمعدل كل 20 دقيقة يحتاج الجسم نصف كوب مياه للاستفادة الكاملة من المياه . 

وحذر من  الإفراط فى تناول المياه والوصول إلى 8 لتر مياه مؤذى وضار والذى ينتج عنه " تسمم المياه " بطريقة مرهقة للجسم والتى توازى أيضأ الجفاف وعدم شرب المياه ، وأشار إلى أن لابد من الانتهاء من شرب زجاجة مياه 600 ملم خلال ساعة للوصول فى انتهاء اليوم لشرب 3 لتر كاملة ، لافتأ إلى أن جهاز الكلى والمثانة تستطيع تحمل شرب هذه الكميات من شرب المياه . 

ولفت إلى أن تناول شرب المياه والحفاظ على صحة الفرد والمناعة بكافة كفائتها نظرأ لأن الصحة رصيد نظرأ للحفاظ على مناعة الفرد عند الوصول لسن 50 عامأ  ، مشيرأ إلى تناول 3 لتر مياه ثابتة لكافة الأوزان  .. 
 . 

ولفت إلى أن شرب المياه بطريقة جيدة بمعدل 3 لتر يظهر تلقائيأ على الجسم بممارسة الرياضة بشكل مناسب ،  تحسن وظائف المخ والقلب ، الشعر والجلد ، تحسن مواعيد النوم . 

 وتابع أنه كلما كان فقد الجسم للمياه سواء بول ، عرق ، فإن الجسم وقتئذ يحتاج لزيادة معدلات شرب المياه خاصة فى فصل الصيف لأن الجسم يفقد كميات كبيرة من المياه ، لافتأ إلى أن شرب المياه فى شهر رمضان بكميات كبرى قبل آذان الفجر غير مفيد على الإطلاق ولكن لابد من المواظبة على شرب المياه من فترة المغرب إلى السحور ..






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