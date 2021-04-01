احذر.. الإفراط بشرب المياه يصيبك بـ"التسمم" فى هذه الحالة





قال الدكتور رامى صلاح الدين ، استشارى التغذية العلاجية ، إن شرب المياه بكميات كبيرة فى وقت قليل يتساوى في الضرر مع عدم شرب المياه .





وأوضح " صلاح الدين " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، أن احتياج الجسم للمياه يكون على مدار اليوم كاملأ بمعدل كل 20 دقيقة يحتاج الجسم نصف كوب مياه للاستفادة الكاملة من المياه .





وحذر من الإفراط فى تناول المياه والوصول إلى 8 لتر مياه مؤذى وضار والذى ينتج عنه " تسمم المياه " بطريقة مرهقة للجسم والتى توازى أيضأ الجفاف وعدم شرب المياه ، وأشار إلى أن لابد من الانتهاء من شرب زجاجة مياه 600 ملم خلال ساعة للوصول فى انتهاء اليوم لشرب 3 لتر كاملة ، لافتأ إلى أن جهاز الكلى والمثانة تستطيع تحمل شرب هذه الكميات من شرب المياه .





ولفت إلى أن تناول شرب المياه والحفاظ على صحة الفرد والمناعة بكافة كفائتها نظرأ لأن الصحة رصيد نظرأ للحفاظ على مناعة الفرد عند الوصول لسن 50 عامأ ، مشيرأ إلى تناول 3 لتر مياه ثابتة لكافة الأوزان ..

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ولفت إلى أن شرب المياه بطريقة جيدة بمعدل 3 لتر يظهر تلقائيأ على الجسم بممارسة الرياضة بشكل مناسب ، تحسن وظائف المخ والقلب ، الشعر والجلد ، تحسن مواعيد النوم .





وتابع أنه كلما كان فقد الجسم للمياه سواء بول ، عرق ، فإن الجسم وقتئذ يحتاج لزيادة معدلات شرب المياه خاصة فى فصل الصيف لأن الجسم يفقد كميات كبيرة من المياه ، لافتأ إلى أن شرب المياه فى شهر رمضان بكميات كبرى قبل آذان الفجر غير مفيد على الإطلاق ولكن لابد من المواظبة على شرب المياه من فترة المغرب إلى السحور ..





















