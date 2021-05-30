A Quiet Place يحقق إيرادات تخطت الـ 57 مليون دولار خلال افتتاحية عرضه

حقق الجزء الثاني من فيلم الإثارة A Quiet Place إيرادات تخطت حاجز 57 مليون دولار في افتتاحية عرضه، ومن المتوقع أن يصعد منحنى أرقامه سريعا بحسب موقع فاريتي.

طرح فيلم A Quiet Place

طرح فيلم A Quiet Place Part II في السينمات نهاية الأسبوع الماضي، بعد تأجيل عدة مرات بسبب جائحة كورونا، لكنه أبلى جيدا في دور العرض مقارنة بالمنافسة القوية التي يلاقيها مع العديد من الأعمال.

ومن المقرر أن يعرض فيلم A Quiet Place Part II في دور العرض الأمريكية نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 60 مليون دولار خلال 4 أيام من طرحه.

طرحت شركة باراماونت بيكتشرز، التريلر أو الفيديو الدعائي الأخير للفيلم المنتظر منذ أكثر من عام وتم تأجيل طرحه بسبب جائحة كورونا ، وهو الجزء الثاني من A Quiet Place للمخرج ، والممثل الأمريكي جون كراسينسكي.

الفيلم بمثابة استكمال لأحداث الجزء الأول الناجح منه الذي طرح عام 2018، وكان عملا مليئا بأحداث الإثارة والغموض والهدوء غير المطمئن.

وظهر جون كراسينسكي في الفيديو الدعائي، رغم وفاته في الجزء الأول أثناء محاولته حماية عائلته من المخلوقات التي فرضت الصمت على العالم، وتحاول أسرته النجاة رغم كل الظروف والخوف والرعب الذي يدب في أنفسهم.

A Quiet Place Part II بطولة زوجة كراسينسكي، إيميلي بلانت، كيليان مورفي، ميليسنت سيموندز، والطفل نواه جوب، ويشارك جون كراسينسكي في كتابته إلى جانب إخراجه والمشاركة التمثيلية، ويطرح الفيلم بتقنية الآي ماكس .