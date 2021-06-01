رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: الإذاعة ساعدت في تحرير دول إفريقية وصناعة تاريخ المنطقة

قال الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إن الإذاعة المصرية ساهمت في تشكيل وعي الكثير من الأجيال.

وتابع سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" الإذاعة المصرية ساعدت في صناعة تاريخ مصر بل والمنطقة بأكملها".

واردف:" الإذاعة المصرية ساعدت في تحرير دول إفريقية وكان لها دور تاريخي وريادي منذ تأسيسها 31 مايو عام 1934.

عرفت مصر الإذاعة في مرحلة مبكرة عن باقي الإذاعات العربية، فقد كان أول ظهور لها عام 1925 أي بعد ظهور أول محطة إذاعية في العالم بـ5 سنوات، وكانت بدايتها في شكل إذاعات أهلية يملكها أفراد وتعتمد في تمويلها على الإعلانات ومن بين الإذاعات في ذلك الوقت راديو فاروق، فؤاد، فوزية، سابو، محطة مصر الجديدة، وفيولا.



وفي بداية مايو 1926وبعد تزايد التجاوزات الأخلاقية والأمنية صدر المرسوم الملكي الذي حدد ضوابط وشروط العمل الإذاعي ومنها الحصول على ترخيص وفى 29 مايو 1934، تم إيقاف جميع الإذاعات الأهلية وتم التعاقد مع شركة ماركوني على إنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية.