عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: الإذاعة ساعدت في تحرير دول إفريقية وصناعة تاريخ المنطقة

صدى البلد

قال الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إن الإذاعة المصرية ساهمت في تشكيل وعي الكثير من الأجيال.

وتابع سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" الإذاعة المصرية ساعدت في صناعة تاريخ مصر بل والمنطقة بأكملها".

واردف:" الإذاعة المصرية ساعدت في تحرير دول إفريقية وكان لها دور تاريخي وريادي منذ تأسيسها 31 مايو عام 1934.

عرفت مصر الإذاعة في مرحلة مبكرة عن باقي الإذاعات العربية، فقد كان أول ظهور لها عام 1925 أي بعد ظهور أول محطة إذاعية في العالم بـ5  سنوات، وكانت بدايتها في شكل إذاعات أهلية يملكها أفراد وتعتمد في تمويلها على الإعلانات ومن بين الإذاعات في ذلك الوقت راديو فاروق، فؤاد، فوزية، سابو، محطة مصر الجديدة، وفيولا.


وفي بداية مايو 1926وبعد تزايد التجاوزات الأخلاقية والأمنية صدر المرسوم الملكي الذي حدد ضوابط وشروط العمل الإذاعي ومنها الحصول على ترخيص وفى 29 مايو 1934، تم إيقاف جميع الإذاعات الأهلية وتم التعاقد مع شركة ماركوني على إنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية.

اذاعة القران الكريم الإذاعات العربية الاذاعة المصرية الإذاعة القران الكريم

ترشيحاتنا

بعثة سلة الزمالك تصل أوغندا وتنتظر الطيران بعد إلغاء رحلتها

تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هواتف Huawei P50 من هواوي

بمواصفات عالية الأداء.. بنتلي تكشف عن بنتاجيا S موديل 2022| صور

جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يطرح 10 محلات بالمزاد العلني اليوم

أحمد مجاهد: الدوري الجديد من دورين بشرط واحد.. وآخر 5 مباريات في المسابقة مضغوطين

قبل القمة التاريخية.. أمريكا تتوعد بمعاقبة روسيا في هذه الحالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

اغتصاب وتنمر.. تفاصيل حفل تعذيب جماعي لطفل و3 أفريقيات فى عين شمس

تحتاج إلى الدعاء.. تامر أمين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بعد حكم القضاء الإداري .. إعلان هام من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

سوء نية وتجاوز .. أول رد رسمي من مصر على تصريحات آبي أحمد عن بناء سدود جديدة

ادعولها.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

لا تفعلوا هذه الأشياء اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد خلال موجة الحر الشديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. رسالة عمرها 110أعوام تكشف تاريخ فورد العريق

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

طبيب شهير.. القصة الكاملة للقبض على المتحرش البرازيلي

فورد تكشف عن مافريك 2022 المدمجة .. صور

فيديو

فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

لا يتعدى أصابع الأيدي | فيديوجراف.. تفاصيل مؤتمر لوزارة الصحة عن انتشار الفطر الأسود

اختتام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3".. فيديو وصور

استغل شابة مصرية .. ما قصة السائح البرازيلي ؟

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

أحمد فرغلى رضوان

ثانية واحدة.. وثنائية كوميدية مفاجئة

إبراهيم شعبان

المتاهة اللبنانية

رشا شكر

انتقال «مترو جولدوين ماير» إلى عالم «الأونلاين»

اﻟﻤﺰﻳﺪ