سعر الذهب اليوم 2-6-2021

استقر سعر الذهب بمصر فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2-6-2021، بعد ارتفاعه بشكل طفيف بمعدل جنيه واحد أمس على مستوى الأعيرة المختلفة لدى محلات الصاغة.



وحسب ما نقله موقع " إيجيبت جولد بريس" لأسعار الذهب، فقد بلغ أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 21 نحو 817 جنيها .



ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 934 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 700 جنيه مقابل 699 جنيها خلال السبت الماضي.



وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 545 جنيها .



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيها و أوقية الذهب نحو 29.04 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 933.714 جنيه.