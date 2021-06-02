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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 2-6-2021

صدى البلد

استقر سعر الذهب  بمصر فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء  2-6-2021، بعد ارتفاعه بشكل طفيف بمعدل جنيه واحد أمس على  مستوى الأعيرة المختلفة لدى محلات الصاغة.


وحسب ما نقله موقع " إيجيبت جولد بريس" لأسعار الذهب، فقد بلغ أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 21 نحو 817 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 934 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 700 جنيه مقابل 699 جنيها خلال السبت الماضي.


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 545 جنيها . 


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيها و أوقية الذهب نحو 29.04 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 933.714 جنيه.

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