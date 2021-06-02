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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق ضخم.. شاهد النيران تلتهم أكبر سفينة لوجستية تابعة للجيش الإيراني

النيران تلتهم أكبر
النيران تلتهم أكبر سفينة لوجستية تابعة للجيش الإيراني

أعلنت قوات بحرية تابعة للجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أن جميع المحاولات فشلت في إنقاذ سفينة "خارك" التي تعرضت لحريق فجر اليوم، مبينة أن السفينة غرقت في ميناء جاسك التابع لمحافظة هرمزجان جنوب شرق إيران.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية، في بيان صدر عنها: "لم تنجح جهود السفن والأجهزة الوطنية والعسكرية في إطفاء حريق وإنقاذ سفينة خارك، وإن هذه السفينة غرقت في مياه منطقة جاسك".

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وأضافت أن "جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ سفينة خارك التي استمرت 20 ساعة، فشلت رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية"، موضحة أن "سفينة خارك العسكرية تم استخدامها في مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود"، دون الكشف عن أسباب الحريق.

وفي وقت سابق من فجر الأربعاء، أعلنت بحرية الجيش الإيراني أن حريقا اشتعل على متن سفينة تابعة لها بالقرب من ميناء جاسك، مؤكدة إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة دون وقوع إصابات.

وتعد خارك أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا في 1977 وتسلمتها في 1984.

النيران تلتهم أكبر سفينة لوجستية تابعة للجيش الإيراني وطهران تفشل في إنقاذها

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ايران طهران حريق ضخم سفينة لوجيستية الجيش الإيراني

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