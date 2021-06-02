دياب اللوح: ساعات وتتوافد الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة.. فيديو

قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في مصر، إن خلال ساعات سوف تبدأ وفود الفصائل الفلسطينية بالتوافد إلى القاهرة، موضحا أنه من المتوقع أن يكون هناك وفد من حركة حماس ومن الفصائل كافة.

وأضافت اللوح، في مداخلة هاتفية بالإعلامي مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء ، أننا نسعى لتحقيق المصالحة الفلسطينية والشركة الوطنية والسياسية بين جميع الفصائل، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات في غاية الأهمية في الوقت الراهن.

وتوقع سفير دولة فلسطين في مصر، أن تحدث هذه الاجتماعات تحولا إيجابيا في الانقسام الفلسطيني، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات استكمال المحادثات التي تمت في بداية العام برعاية القاهرة.

وأكد اللوح، أن هناك تحديات كثيرة تواجه الشعب الفلسطيني أولها وقف الاعتداء الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة ومن التحديات أننا أمام استحقاق سياسي يتطلب ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وأشار سفير دولة فلسطين في مصر، إلى أنه من ضمن التحديات أيضا انطلاق مفاوضات سياسية جادة في إطار زمني دولي برعاية الرباعية الدولية، موضحا أن هذه المبادرة أطلقها الرئيس الفلسطيني في فبراير 2018 أمام الأمم المتحدة.

وأردف السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في مصر، أن مصر تقوم بدور محوري وهام في المرحلة الحالية في القضية الفلسطينية.