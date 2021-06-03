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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزيرة الصحة: الانتهاء من تطعيم المقيمين في البحر الأحمر وجنوب سيناء 30 يونيو.. فيديو

وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن جميع العاملين في القطاع الصحي بمحافظة البحر الأحمر، يجدون كل الرعاية والاهتمام، والمتابعة الدقيقة، مشيرة إلى أنها ستعلن للعالم تطعيم 100% من العاملين في القطاع السياحى والأنشطة المساعدة له، ومنها السفاري والغوص والبازارات، في محافظاتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بنهاية الشهر الحالي.

وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي لها أذاعته فضائية "اكسترا نيوز"، أنه في يوم 30 يونيو سنشهد انتهاء تطعيم جميع المقيمين والسكان في البحر الأحمر وجنوب سيناء بلقاح كورونا.

وتابعت هالة زايد: “اليوم تفقدنا الحجر الصحي وأماكن اللقاحات وسيارات القوافل المتحركة لتطعيم المقيمين بلقاح كورونا، لعودة السياحة، ويتم مضاعفة الأطقم الطبية والأجهزة المعملية، تحسبا لزيادة عدد السياح”.
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة البحر الأحمر جنوب سيناء

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وزيرة الصحة: الانتهاء من تطعيم المقيمين في البحر الأحمر وجنوب سيناء 30 يونيو.. فيديو

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