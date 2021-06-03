الصحة العالمية تحسم الأمر بشأن لقاح سينوفاك ضد كورونا

الصحة العالمية

عرضت قناة سكاى نيوز عربية تقرير فيديو يوضح أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت لقاح سينوفاك ضد فيروس كورونا.



وأوضحت قناة سكاى نيوز عربية أن منظمة الصحة اكتدت أن اللقاح أمن وفعال.



وكشفت قناة سكاى نيوز عربية أن الصين تدخل سوق اللقاحات بقوة بعد تسجيل سينوفاك بيوتيك كثاني لقاح صيني معترف به من منظمة الصحة العالمية بعد لقاح سينوفارم .



و منحت لجنة الخبراء في المنظمة الموافقة للاستخدام الطارىء للقاح "سينوفاك" الصيني ضد كورونا بعدما تأكدت من أنه آمن وفعال.



