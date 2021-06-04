فرصة.. وظائف خالية بمحافظة القاهرة
أعلنت محافظة القاهرة عن حاجة مديرية الطب البيطرى لشغل الوظائف التالية عن طريق الندب أو
الإعارة او النقل وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية .
وأعلنت المديرية عن حاجتها للتخصصات التالية :
1- عدد ٢ مهندسين تخصص كهرباء باور للإدارة الهندسية بالمجزر الآلى بالبساتين .
2- عدد ٢ باحث قانونى لإدارة الشئون القانونية بالمديرية .
3-عدد ٢٠ طبيب بيطرى للعمل بمجازر اللحوم بالمحافظة والإدارات التابعة لها .
4-عدد ٥ محاسب ( تمويل ومحاسبة) للوحدة الحسابية بالمديرية .
5- عدد ٣ تنمية إدارية لإدارة الشئون الإدارية بالمديرية .
6 - عدد ١٠ سائق للعمل بإدارات الأحياء والمديرية .
7 - عدد ١٠ عامل خدمات معاونة للعمل بمجازر اللحوم بالمحافظة .