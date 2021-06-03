المشاط: مصر منفذ مهم لاستثمارات روسيا إلى إفريقيا

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي ضخم، وبدأ في 1995، وفي عام 20005 أصبح تحت رعاية رئيس روسيا مباشرة وهو ملتقى لتناول الآراء المختلفة حول الاقتصاديات، والنسخة الحالية من المنتدى تطرقت للحديث على العلاقات الروسية الإفريقية.

وأضافت رانيا المشاط في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي شارك مع الرئيس الروسي في القمة الإفريقية الروسية في 2019 لزيادة حجم الاستثمارات الروسية في إفريقيا.

وتابعت رانيا المشاط: "العلاقات المصرية الروسية قوية وهناك شراكات في مشروعات هامة مثل مشروع الضبعة والسكك الحديد وهناك تنسيق ومباحثات لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين".

وأكملت المشاط: "الجانب الروسي يتطلع للاستثمار في القارة الإفريقية، وهناك شراكات اقتصادية هامة بين مصر وروسيا وتعتبر مصر منفذ مهم للاستثمارات الروسية إلى إفريقيا".

وقالت المشاط: "كان هناك مباحثات اليوم في المنتدى مع ممثلي القطاع الخاص الروسي والحكومة الروسية للحديث على دخول الاستثمارات الروسية في الدول الإفريقية، ومصر تمتلك خبرات كثيرة في تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات داخل افريقيا".