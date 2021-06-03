غير مكلفة ولذيذة.. طريقة عمل شوربة الذرة

تعد الشوربة هي أحد أساسيات أطباق السفرة ولذلك إذا كنتي تحاولين تقديم كل ماهو جديد تعلمي طريقة عمل شوربة الذرة

شوربة ذرة



مرقة

1 علبة ذرة حلوة

1 علبة ذرة مهروسة

ملح وفلفل

زعتر طازج

1 كوب بصل مفروم ناعم

كريمة

زيت

ملح فلفل أسود



طريقة تحضير شوربة ذرة

* يشوح البصل المفروم فى الزيت على النار مع الزعتر

* تضاف الذرة والذرة المهروس

* تضاف المرقة والكريمة ويقلب كل الخليط

* يترك الخليط على النار حتى الحصول على النضج المطلوب

* تقدم عند تمام النضج مع إضافة الخبز المحمص على الوجه

أميرة شنب - أميرة في المطبخ