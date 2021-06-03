غير مكلفة ولذيذة.. طريقة عمل شوربة الذرة
تعد الشوربة هي أحد أساسيات أطباق السفرة ولذلك إذا كنتي تحاولين تقديم كل ماهو جديد تعلمي طريقة عمل شوربة الذرة
شوربة ذرة
مرقة
1 علبة ذرة حلوة
1 علبة ذرة مهروسة
ملح وفلفل
زعتر طازج
1 كوب بصل مفروم ناعم
كريمة
زيت
ملح فلفل أسود
طريقة تحضير شوربة ذرة
* يشوح البصل المفروم فى الزيت على النار مع الزعتر
* تضاف الذرة والذرة المهروس
* تضاف المرقة والكريمة ويقلب كل الخليط
* يترك الخليط على النار حتى الحصول على النضج المطلوب
* تقدم عند تمام النضج مع إضافة الخبز المحمص على الوجه
أميرة شنب - أميرة في المطبخ