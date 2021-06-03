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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير مكلفة ولذيذة.. طريقة عمل شوربة الذرة

شوربة الذرة
شوربة الذرة

تعد الشوربة هي أحد أساسيات أطباق السفرة ولذلك إذا كنتي تحاولين تقديم كل ماهو جديد تعلمي طريقة عمل شوربة الذرة 

 

شوربة ذرة


مرقة 

1 علبة ذرة حلوة 

1 علبة ذرة مهروسة 

ملح وفلفل 

زعتر طازج 

1 كوب بصل مفروم ناعم 

كريمة 

زيت 

ملح فلفل أسود 

 

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طريقة تحضير شوربة ذرة
* يشوح البصل المفروم فى الزيت على النار مع الزعتر

* تضاف الذرة والذرة المهروس

* تضاف المرقة والكريمة ويقلب كل الخليط

* يترك الخليط على النار حتى الحصول على النضج المطلوب

* تقدم عند تمام النضج مع إضافة الخبز المحمص على الوجه

أميرة شنب - أميرة في المطبخ

شوربة ذرة الذرة بصل ملح وفلفل

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