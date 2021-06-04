الأمن يكشف حقيقة خطف طفل وتفتيش الأهالي للسيارات بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم بثه بأحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً مقطع مصور يدعى قيام بعض الأشخاص بمطروح بإعداد "كمين" لتفتيش السيارات بدون تواجد شرطي من أجل البحث عن طفل مخطوف.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة النجيلة بمطروح من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بقيام (شخص ، مقيم بمحافظة قنا) باختطاف (نجل شقيقه "تلميذ بالإبتدائي") أثناء سيره بالقرب من مدرسته بالنجيلة ، عقب انتهاء اليوم الدراسي نظراً لوجود خلافات مالية بين شقيق جد الطفل والمشكو فى حقه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة (المشكو في حقه ، بالاشتراك مع آخر ) مستخدمين في ذلك سيارة مستأجرة وقيامهما باحتجاز الطفل بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة مطروح.. أمكن ضبطهما والسيارة ، وتم تحرير الطفل المُختطف ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع شقيق جد الطفل المختطف .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .