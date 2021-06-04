اللص قتل كلبي حراسة.. حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين حيث تمكنت من ضبط المتهم الذي استولى على بعض المتعلقات من داخل الفيلا.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم تمكن من قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا يفيد بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك كلبين حراسة تم قتلهما وأن الجاني دخل من شباك المطبخ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لفحص ملابسات الواقعة، وتبين من خلال مراجعة الكاميرات تم التوصل لهوية المتهم وتمكنت القوات برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة من ضبطه وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.