عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اللص قتل كلبي حراسة.. حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين

الفنان سيد رجب
الفنان سيد رجب

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين حيث تمكنت من ضبط المتهم الذي استولى على بعض المتعلقات من داخل الفيلا.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم تمكن من قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا يفيد بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك كلبين حراسة تم قتلهما وأن الجاني دخل من شباك المطبخ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لفحص ملابسات الواقعة، وتبين من خلال مراجعة الكاميرات تم التوصل لهوية المتهم وتمكنت القوات برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة من ضبطه وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.

الأجهزة الامنية مدينة البدرشين سيد رجب الفنان سيد رجب سرقة فيلا سيد رجب

ترشيحاتنا

موسيماني يكشف تطورات علاقته بـ كهربا ويوجه رسالة للاعبين

فبرك شهادة وسافر.. هذه الدولة تحارب السوق السوداء لشهادات لقاح كورونا المزيفة

العراق.. ارتفاع حصيلة انفجار الكاظمية إلى 4 قتلى و20 جريحا.. فيديو

الصلاة على النبي يوم الجمعة .. داوم عليها تفتح لك جميع الابواب المغلقة

ترقيات قوية لـ فولكس فاجن جولف R 2022| صور

مفاجأة جديدة من واتساب.. 3 ميزات خارقة تصل إلى هاتفك قريبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

اللص قتل كلبي حراسة.. حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

الرئيس أطلق شارة البدء .. الداخلية تقدم خدمات اليكترونية للمواطنين عبر الانترنت

حقيقة رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

الأمن يكشف حقيقة خطف طفل وتفتيش الأهالي للسيارات بمطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ