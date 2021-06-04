صحة القليوبية: 52 ألف مواطن تلقوا جرعة لقاح كورونا الأولى

قوافل متحركة لتطعيم أصحاب المعاشات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية ، أن عدد المواطنين الذين حصلوا علي لقاح كورونا بمراكز التطعيم في المحافظة بلغ 51986 مواطنا حصلوا علي الجرعة الأولي و4553 علي الجرعة الثانية في مراكز التلقيح التسعة على مستوى المحافظة.

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وقالت المديرية إن عدد من تلقوا اللقاح في مستشفى كفرشكر المركزي جرعة أولي بلغ 10477 مواطنا و1526 جرعة ثانية وفي مركز طب الأسرة بسنديون 10021 جرعة أولى و1257 جرعة ثانية وفي مركز طبي حجازي بشبرا 9784 جرعة اولي و1750 جرعة ثانية وفي رمد بنها 5923 جرعة أولي و20 جرعة ثانية.

واضافت مديرية الصحة أنه يجرى حاليا تنظيم قوافل طبية متحركة لتوفير لقاح فيروس كورونا لأصحاب المعاشات أمام مقار صرف المعاشات، وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

واكدت إنه تم تخصيص عيادات طبية متنقلة للتمركز أمام مكاتب البريد ومقار صرف المعاشات والتأمينات لتوفير لقاح فيروس كورونا للمواطنين أصحاب المعاشات خلال الفترة حتى يوم 10 من كل شهر، تيسيرا على المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابعت : أن العيادات المتنقلة مزودة بمدخلي بيانات لتسجيل أصحاب المعاشات على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، فضلاً عن توافر كافة سبل الدعم اللوجستي اللازم لإجراءات عملية التطعيم وتشمل (صندوق حفظ اللقاح، نماذج الموافقة المستنيرة، كارت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية).

كما تم توفير أجهزة قياس الضغط والسكر لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين قبل تلقي اللقاح، كما أن التطعيم بالقوافل الطبية يتم من خلال فرق طبية مدربة على تلقي المواطنين للقاحات.