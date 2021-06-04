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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين..

نائب محافظ القليوبية تطالب مستشفيات قليوب بالانضباط في التعامل مع المرضى

جولة نائب محافظ القليوبية
جولة نائب محافظ القليوبية

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية لمستشفيات قليوب لمتابعة تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد وسير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بالفيروس.

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بدأت إيمان ريان جولتها بتفقد مستشفى حميات قليوب، حيث تم المرور على قسم الاستقبال وعيادة الكشف عن كورونا المستجد وقسم السيدات والأطفال والصيدلية وعياده الباطنة بالإضافة إلى قسم الحالات الإيجابية، استجابة لشكاوى المواطنين من خدمات المستشفي.

وأكدت نائب المحافظ، ضرورة الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية للمرضى، كما تم التأكيد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية.

واختتمت نائب المحافظ جولتها بالاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إلي مطالبهم، واستكملت جولتها بتفقد مستشفي رمد قليوب للاطمنان على توفير الخدمة الطبية للمواطنين.

كما أكدت إيمان ريان، حرصها على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا، لمتابعة سير العمل بها وإزالة المعوقات.

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