نائب محافظ القليوبية تطالب مستشفيات قليوب بالانضباط في التعامل مع المرضى

استجابة لشكاوى المواطنين..

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية لمستشفيات قليوب لمتابعة تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد وسير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بالفيروس.

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بدأت إيمان ريان جولتها بتفقد مستشفى حميات قليوب، حيث تم المرور على قسم الاستقبال وعيادة الكشف عن كورونا المستجد وقسم السيدات والأطفال والصيدلية وعياده الباطنة بالإضافة إلى قسم الحالات الإيجابية، استجابة لشكاوى المواطنين من خدمات المستشفي.

وأكدت نائب المحافظ، ضرورة الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية للمرضى، كما تم التأكيد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية.

واختتمت نائب المحافظ جولتها بالاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إلي مطالبهم، واستكملت جولتها بتفقد مستشفي رمد قليوب للاطمنان على توفير الخدمة الطبية للمواطنين.

كما أكدت إيمان ريان، حرصها على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا، لمتابعة سير العمل بها وإزالة المعوقات.

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